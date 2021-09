Da sabato riecco lo storico programma d'informazione sanitaria della Rai

Torna in tv, su Rai2, Luana Ravegnini, alla conduzione di ‘Check up’, il programma che in passato ha inaugurato l’informazione sanitaria della Rai. E che oggi si ripropone innovandosi, con tanti esperti, giovani ricercatori e la trasmissione in diretta di quanto avviene in sala operatoria.

Il programma prende il via domani e andrà in onda su Rai2 ogni sabato alle 11.15 dalla sede Rai di Napoli. “Sono molto emozionata – ha detto la conduttrice nel corso della presentazione – perché Check up è un programma storico e autorevole e per me è una grande responsabilità. Sono onorata di condurre questo programma, sono molto felice e aiuteremo gli spettatori a capire meglio. Negli ultimi tempi c’è stata molta confusione e noi vogliamo dare chiarezza”.

Sempre la conduttrice ha aggiunto: “Vorremmo che gli spettatori ci seguissero perché capiscono che qui diamo solo informazioni corrette e autorevoli. Cercheremo anche di smascherare le fake news – ha aggiunto – e di dare un servizio completo, in modo che gli spettatori capiscano bene questi argomenti”.

Ovviamente non potrà mancare un focus sul Covid: “Ci sarà un aggiornamento ogni puntata – ha spiegato la conduttrice – la gente vuole capire e cercheremo di esserci dando la giusta informazione”.

Durante la trasmissione verrà fatta un’operazione in diretta, nella prima puntata alla valvola mitrale, con commenti da studio, anche di chi ha subito interventi simili: nella prima puntata Red Canzian. Ci saranno poi specializzandi che interverranno nel corso del programma per chiarire i dubbi nel loro specifico campo.

Check up, storico programma nato 44 anni fa da un’idea di Biagio Agnes, amplia dunque l’offerta dell’informazione medica sui canali del servizio pubblico puntando sulle eccellenze di ospedali e cliniche universitarie, collegamenti con le sale operatorie dei maggiori nosocomi, aggiornamenti sulle più recenti scoperte e raccontando le storie di chi, in prima persona, affronta e supera la patologia.

In un momento in cui i temi medico-scientifici sono al centro dell’agenda,’Check up’ punta a sostenere le ragioni della scienza contro disinformazione e fake news. I collegamenti con le sale operatorie dei più importanti ospedali italiani consentiranno di conoscere le tecnologie utilizzate e i diversi interventi chirurgici e, in ogni puntata, un nutrizionista fornirà suggerimenti in relazione al tema affrontato.

“Nella rete mancava l’informazione medico scientifica – ha sottolineato il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo – e cosa c’era di meglio che riproporre questo brand? Molte cose sono cambiate nel modo di divulgare la medicina. In questo momento è fondamentale un’informazione precisa e autorevole. Anche per Luana è un rientro, speriamo di incontrare il favore del pubblico ma ci sono tutte le caratteristiche. Sarà un programma il più autorevole possibile, ci sono molti programmi sulla salute ma noi puntiamo a essere specifici su alcuni temi. Portiamo anche un po’ di equilibrio rispetto al sovradimensionamento dell’informazione sul Covid. Si tornerà a parlare anche di tutte quelle patologie che sono state un po’ messe da parte.