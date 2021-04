Stefano Bini. "Sarà un programma leggero, in seconda serata su Rai2 il giovedì, per quattro appuntamenti con il sorriso"

Aprire una parentesi di buonumore, con un sorriso al termine di giornate che in questo periodo sono quanto mai pesanti. È l’obiettivo dichiarato della trasmissione ‘Il lato positivo’, come spiega a LaPresse uno dei suoi protagonisti, Stefano Bini. “Sarà un programma leggero, in seconda serata su Rai2 il giovedì, per quattro appuntamenti con il sorriso. Con me ci saranno Biggio e Melissa Greta Marchetto. Loro si occuperanno degli sketch e anche di raccontare le storie degli imprenditori che ce l’hanno fatta nonostante questo periodo terribile. Io invece mi occuperò delle notizie: notizie positive, ma anche sui generis, dall’Italia e dal mondo. Vogliamo dare buone notizie, strappare un sorriso”. ‘Il lato positivo’ durerà 30-35 minuti, “io interverrò – spiega Bini – in tre momenti del programma con la parte ‘positivamente istituzionale'”. La trasmissione è stata “fortemente voluta da Ania, che è anche il main sponsor, per rassicurare il telespettatore, farlo sorridere”. E Stefano non vede l’ora di cominciare: “Ringrazio i miei impresari, Nando e Silvio Capecchi, e il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. Credo che Rai2 in questo momento sia davvero la casa dell’evasione, e il pubblico ne ha davvero bisogno”. Al via dunque oggi ‘Il lato positivo’, quattro appuntamenti, il giovedì in seconda serata, per portare lo spettatore in una dimensione di spensieratezza e relax. E per dargli, finalmente, qualche buona notizia.

