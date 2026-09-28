Mtv Video Music Awards 2026, Taylor Swift la più premiata nella storia: la dedica a Dolly Parton

Taylor Swift ha infranto ogni record agli MTV Video Music Awards 2026, diventando l’artista più premiata nella storia dei VMA. Domenica 27 settembre la 36enne cantautrice statunitense ha ricevuto ben tre premi, tra cui quello più importante per il Video dell’Anno con ‘The Fate of Ophelia’, superando Beyoncé, con la quale condivideva finora il primato di 30 VMA a testa. Il nuovo premio è destinato a riconoscere gli artisti “il cui lavoro dietro la macchina da presa ha ampliato le possibilità del videoclip musicale e ha fatto progredire l’arte della narrazione visiva”. Durante il discorso di premiazione, Swift ha voluto dedicare il riconoscimento a Dolly Parton, scomparsa a 80 anni lo scorso 25 agosto. “Ogni singola canzone che ha scritto, la sua capacità di raccontare storie era così vivida e ricca. Ascoltare una sua canzone era come guardare il miglior videoclip musicale della propria vita, ogni singola volta. Si percepiva chiaramente ciò che aveva scritto. E lei ha gestito tutto questo con tanta grazia, gioia, amore e gratitudine per il fatto di aver avuto la possibilità di farlo. E tutto ciò che accadeva nella sua vita o nella sua carriera, lo riversava in amore, gratitudine e apprezzamento per i suoi fan”. ha detto la cantautrice. Durante la cerimonia di premiazione, Swift ha anche presentato in anteprima il videoclip del suo nuovo singolo, ‘Patient Zero’. Il video, diretto da lei, vede protagonisti Colin Farrell e Dakota Johnson. ‘Patient Zero’ è anche il suo primo singolo dopo il matrimonio con il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebrato al Madison Square Garden a luglio. NON OLTRE IL 4 OTTOBRE