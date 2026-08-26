Addio a Dolly Parton, la regina del country è morta a 80 anni

Dolly Parton, l’icona della musica country la cui voce vibrante e potente, le canzoni toccanti e i costumi scintillanti hanno segnato la sua ascesa da una baita di montagna nel Tennessee all’apice della fama e del successo mondiale, è morta all’età di 80 anni. Si è spenta in ospedale a Nashville dopo una breve battaglia contro il cancro, ha fatto sapere il suo addetto stampa Marcel Pariseau.

Nota per le sue forme sinuose, le enormi parrucche bionde e gli abiti aderenti, è stata una delle personalità più amate nel mondo della musica e non solo: una celebrità il cui fascino ha trasceso generazioni, geografia e politica. Ha scritto centinaia di canzoni, tra cui classici come “Jolene”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, che hanno totalizzato oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di un miliardo di stream online.

Parton, che durante le esibizioni suonava banjo, chitarra e dulcimer tempestati di gioielli con le sue lunghe unghie, è stata una generosa filantropa e un’imprenditrice di successo, i cui progetti includevano un parco a tema ai piedi dei Monti Smoky, vicino al suo luogo di nascita. La sua carriera è stata influenzata dalla sua educazione, essendo nata in una famiglia del Tennessee, che lei stessa definiva “povera in canna”, con dodici figli. Ha fondato la sua organizzazione no-profit per l’istruzione, Imagination Library, per inviare libri gratuiti ai bambini del Tennessee, perché suo padre, che aveva abbandonato gli studi per lavorare nella fattoria, aveva faticato a imparare a leggere.

Dolly Parton, 27 agosto 2024, Kansas City (AP Photo/Charlie Riedel)

Le prime esibizioni durante l’infanzia

Le prime esibizioni musicali di Parton si sono svolte in chiesa, dove suo nonno era predicatore. A 10 anni, ha imparato a suonare la chitarra e cantava nei programmi televisivi locali. A 13 anni si è esibita al Grand Ole Opry di Nashville, dove Johnny Cash l’ha presentata come “una ragazzina del Tennessee orientale”.

L’inizio della sua carriera

Dopo il diploma, nel 1964, ha seguito suo zio, Bill Owens, anch’egli autore di canzoni, a Nashville. Fred Foster, che ha prodotto Roy Orbison, Willie Nelson e molti altri, ha intuito il suo potenziale e ha fatto incidere le sue canzoni da altri artisti, oltre a registrare e pubblicare i brani di Parton interpretati da lei stessa. La collaborazione di Parton con Porter Wagoner fu fondamentale per la sua carriera.

Affinò le sue doti di attrice nel suo show televisivo, trasmesso in syndication, e lui si adoperò affinché ottenesse un contratto discografico con la Rca. Il loro primo duetto, “The Last Thing On My Mind”, uscì nel 1967, lo stesso anno in cui fondò la sua casa editrice musicale. Sebbene i loro duetti fossero spesso grandi successi radiofonici, i singoli da solista di Parton inizialmente non raggiunsero le vette delle classifiche.

Con Wagoner come co-produttore, iniziò ad adattare il suo timbro vocale country a uno stile più raffinato e orientato al pop. Ha ottenuto il suo primo singolo da solista al numero 1 con “Joshua” e ha raggiunto la Top 5 con la ballata “Coat of Many Colors”, che racconta di come sua madre avesse cucito insieme ritagli di stoffa per realizzare un cappotto che Parton indossava “con orgoglio” anche quando i suoi coetanei la deridevano per la sua povertà.

Il grande successo con “Jolene”

Nel 1973 ha avuto il successo che ha lanciato la sua carriera: “Jolene”, un classico della musica country con il suo ritmo costante e incalzante e la ripetizione del titolo da parte di Parton mentre implora la donna di non rubarle l’uomo. “Jolene” è una delle sue composizioni più reinterpretate, tra cui da Miley Cyrus (figlioccia di Parton), Olivia Newton-John e i White Stripes. Lasciò lo show di Wagoner nel 1974, tra voci di litigi tra i due, sebbene continuassero a registrare insieme e Wagoner sia rimasto il suo produttore per anni. Il rapporto si trasformò però in una controversia legale quando Wagoner la citò in giudizio nel 1979 per milioni di dollari di compensi e diritti d’autore.

Dolly Parton, 30 luglio 1979, Tokyo (AP Photo/Tsugufumi Matsumoto, File)

“I Will Always Love You” e il remake di Whitney Houston

Nel 1974 ottenne un enorme successo con “I Will Always Love You”, un’ode e un addio a Wagoner che le valse il premio come miglior voce femminile dell’anno ai Country Music Association Awards per due anni consecutivi, nel 1975 e nel 1976. È noto il suo rifiuto di Elvis Presley, che voleva inciderla, perché non intendeva condividere i diritti d’autore.

Decenni dopo, la versione di Whitney Houston di “I Will Always Love You” divenne un successo per la colonna sonora del suo film del 1992 “Guardia del corpo”, battendo ogni record di vendite. Houston vinse un Grammy per la sua interpretazione nel 1994, premio che le fu consegnato da Dolly Parton.

Gli altri successi di Dolly Parton

“Here You Come Again”, un successo crossover pop e uno dei pochi che non ha scritto, ha ulteriormente consolidato la posizione di Parton come artista poliedrica e le ha fatto vincere il suo primo Grammy Award nel 1979. Tra gli altri successi crossover di Parton si annoverano la canzone che dà il titolo a “9 to 5”, la commedia del 1980 con Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin; e il suo duetto con l’amico di lunga data Kenny Rogers, “Islands in the Stream”, scritto dai fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb dei Bee Gees. Nel 1987, collaborò con Linda Ronstadt ed Emmylou Harris all’album “Trio”, che vendette milioni di copie.

Dolly Parton, Nashville, 15 agosto 1996 (AP Photo/Mark Humprhey, File)

Vita privata

Parton non aveva paura di prendersi in giro; quando presentò il “Saturday Night Live” nel 1989, disse agli autori che le sue uniche restrizioni erano di non usare parolacce e che non si sarebbe mai presa gioco di Gesù. Sposò Carl Dean, un imprenditore edile specializzato in asfalto, a metà degli anni ’60; rimasero insieme fino alla sua morte, avvenuta nel 2025 all’età di 82 anni. Sebbene raramente apparisse in pubblico, Dean ebbe un’influenza sulla sua carriera.

La carriera nel cinema e nella tv

Raccontò alla NPR di aver scritto “Jolene” pensando a un impiegato di banca civettuolo che sembrava interessato a Dean. Nel suo primo ruolo importante al cinema, Parton recitò al fianco di Fonda e Tomlin nei panni di due impiegati che si ribellano al loro capo tirannico in “Dalle 9 alle 5”. Il critico Roger Ebert la definì una “star del cinema nata” e la canzone del titolo le valse due Grammy Awards e il 78esimo posto nella classifica delle 100 migliori canzoni da film dell’American Film Institute. Seguirono ruoli da protagonista in “Il miglior bordello del Texas” e “Fiori d’acciaio”.

La sua passione per la TV e il cinema è continuata per decenni, con apparizioni al fianco di Cyrus in “Hannah Montana” e adattamenti della sua musica per speciali natalizi, film e serie in streaming. È diventata anche autrice, con libri che spaziano dal memoir “Dolly” al romanzo di successo scritto in collaborazione con James Patterson, “Run, Rose, Run”. L’adattamento teatrale “9 to 5: The Musical” ha debuttato nel 2009, e “Dolly: A True Original Musical” avrebbe dovuto aprire a dicembre 2026.

Le iniziative benefiche

Quando un devastante incendio ha colpito i Great Smoky Mountains nel 2016, ha organizzato una maratona televisiva con numerose star e ha creato una fondazione che inviava assegni mensili ai residenti le cui case erano state danneggiate o distrutte. Ha aperto il suo parco a tema Dollywood nel Tennessee orientale, un importante motore economico. Ha fondato la Dollywood Foundation, una catena di parchi divertimento degli Appalachi che attrae turisti da tutto il paese. Ha scritto libri e memorie, è stata inserita nella Country Music Hall of Fame e ha ricevuto un premio alla carriera dalla Recording Academy. Nel 2025 è stata insignita del Jean Hersholt Humanitarian Award dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.