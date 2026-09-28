MTV Video Music Awards 2026, tutti i vincitori: Taylor Swift nella storia, sette premi per Madonna

Domenica 27 settembre è stata la serata degli MTV Video Music Awards 2026. La cerimonia, condotta da Snoop Dogg e andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles, ha regalato momenti di musica e spettacolo.

Madonna ha aperto lo spettacolo affiancata da Sabrina Carpenter e Charli xcx. La Regina del Pop ha poi conquistato sette statuette: Artist of the Year, Best Album per Confessions II, Best Collaboration per Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography e Best Long Form Video per Confessions II – The Film.

Taylor Swift fa la storia ai VMA 2026

Taylor Swift ha fatto la storia ottenendo il nuovo riconoscimento ‘Artist Director Honors’ e diventando così l’artista più premiata nella storia dei VMA; in precedenza condivideva il primato di vittorie con Beyoncé. La cantautrice statunitense si è inoltre aggiudicata il premio principale, quello per il ‘Miglior video dell’anno’, dedicandolo a Dolly Parton.

Taylor Swift ha ricevuto il premio Artist Director Honors. Inoltre, la cantautrice statunitense ha presentato in anteprima il videoclip del suo nuovo singolo Patient Zero, estratto dall’album The Life of a Showgirl: The Encore, nuova versione del disco pubblicato nell’ottobre dello scorso anno. Taylor Swift ha portato a casa altre due statuette: Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite.

Sabrina Carpenter, Ariana Grande e PinkPantheress tra le premiate

Sabrina Carpenter, ospite della performance iniziale di Madonna, ha trionfato nella categoria Best Editing con House Tour, singolo contenuto nell’ultimo album Man’s Best Friend uscito nell’agosto dello scorso anno.

Tra i vincitori degli MTV Video Music Awards 2026 anche Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me per le categorie Best Visual Effects e Song of Summer.

PinkPantheress ha trionfato nella categoria Best Art Direction grazie alla hit Stateside in collaborazione con Zara Larsson.

BTS, Lisa, Cardi B e Bruno Mars tra i vincitori

I BTS hanno trionfato nelle categorie Song of the Year e Best K-Pop con il brano Swim, primo singolo estratto dall’album Arirang uscito nel marzo di quest’anno. Sienna Spiro ha conquistato la vittoria nella categoria Best New Artist. Lisa ha ricevuto la statuetta Best Pop per Dream con Kentaro Sakaguchi. Cardi B ha vinto grazie a Safe con Kehlani nella categoria Best Hip-Hop. Bruno Mars ha trionfato con I Just Might nella categoria Best R&B. Vittoria per Olivia Rodrigo con The Cure nella categoria Best Alternative. Bad Bunny ha conquistato il premio Best Latin con NUEVAYoL, brano di apertura dell’album Debí Tirar Más Fotos uscito nel gennaio dello scorso anno. La categoria Best Country ha visto il trionfo di Ella Langley con il brano Choosin’ Texas, primo singolo estratto dall’album Dandelion.

Nirvana premiati con il Video Vanguard Award 2026

Durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards, i Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award 2026.Tra gli artisti premiati recentemente ci sono Mariah Carey nel 2025, Katy Perry nel 2024 e Shakira nel 2023. Ricordiamo anche Jennifer Lopez nel 2018, Beyoncé nel 2014, Britney Spears nel 2011 e Janet Jackson nel 1990.