Ultimo, venerdì 18 settembre esce il nuovo singolo ‘TUTTO’

“La canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”. Così Ultimo ha definito il brano scritto all’alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone hanno cantato all’unisono durante quello che sarà ricordato come il ‘Raduno degli Ultimi’, il live da record senza precedenti.

‘TUTTO‘, firmato Niccolò Moriconi e prodotto a quattro mani con Davide Simonetta, restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici e autentiche: le persone, i luoghi e le emozioni che hanno accompagnato il proprio percorso. Una riflessione intima sul valore del successo e sul complesso e profondo interrogativo che ne deriva: cosa significa davvero avere Tutto?

“Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento, l’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate – racconta Ultimo in un post sui suoi social – Quando arrivi ad avere “tutto”, ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza. Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto: ‘stai a piange te che hai tutto!?’ E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. ‘Che poi che cosa è TUTTO!?’ Gli ho risposto. Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse TUTTO è un marciapiede lercio e 4 birre con chi ami. Forse TUTTO per me era stare con Paoletto a cantare Perfect Day ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta. In ogni caso sono orgoglioso delle mie canzoni e questo vale tutto il marasma che ho provato a descrivere in questo post”.

A un anno di distanza dalla sera del 22 settembre 2025, quando si era esibito piano e chitarra al The Blues Kitchen Brixton di Londra, anche quest’anno il cantautore romano “tornerà in quel posto”, nella città con cui ha sempre avuto un legame profondo: pochi giorni fa l’annuncio a sorpresa di un live al Dingwalls di Londra, che ospiterà un concerto intimo la sera del 17 settembre. Sarà una serata tra amici, intorno a un pianoforte, per i fortunati fan che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti polverizzati in pochi secondi dall’apertura vendite, e che con ogni probabilità avranno il privilegio di poter ascoltare il nuovo singolo a poche ore dalla release.

Il film

Il brano dà il titolo a ‘ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA’, il film diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, che racconta la gloriosa pagina di storia della musica italiana scritta da Ultimo la notte del 4 luglio 2026. Brano dopo brano, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, ogni sfaccettatura del concerto dei record, la consacrazione di un artista che ha di fatto cambiato il panorama musicale della scena italiana contemporanea.

‘ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA’ sarà sul grande schermo distribuito da Nexo Studios, dal 22 al 30 settembre 2026, con un dato di prevendita che ha già superato le 70mila presenze in tutta Italia. Il primo giorno di proiezione coincide con una data dal profondo significato per ULTIMO, il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Un anniversario che quest’anno coinciderà con l’inizio delle proiezioni del nuovo film, quando il popolo di Ultimo potrà incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota della Favola per sempre di Niccolò Moriconi.

I numeri di Ultimo

Ultimo, classe 1996, a soli 30 anni compiuti lo scorso gennaio vanta 59 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 17 previsti per il prossimo anno, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 2 milioni, compreso un Circo Massimo, 10 live allo Stadio Olimpico di Roma e il live dei record all’Università di Roma Tor Vergata, senza contare i 7 album di inediti e 2 live album, che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 88 dischi di platino, 21 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Il ritorno live nel 2027

Dopo l’impresa di Tor Vergata Ultimo si conferma già protagonista indiscusso della prossima stagione live, che lo vedrà nell’estate 2027 andare “a casa del suo popolo” con ‘ULTIMO STADI 2027 – LA FAVOLA CONTINUA…’, il nuovo tour che arriverà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.

Il live negli stadi 2027 che a distanza di un anno ha polverizzato 300mila biglietti solo nei primi 30 minuti dall’apertura vendite, partirà il prossimo 10 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour che arriverà ovunque, nelle più grandi città italiane: doppietta a Bologna (13 e 14 giugno 2027 | Stadio Dall’Ara), a seguire Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), e poi altro tris di doppiette a Milano (20 e 21 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 e 25 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona) e Messina (28 e 29 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio). E ancora Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), raddoppio a Bari (6 e 7 luglio 2027 | Stadio San Nicola), a seguire Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), poi doppietta a Torino (16 e 17 luglio, 2027 | Allianz Stadium) e gran finale a Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).