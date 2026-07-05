Ultimo a Tor Vergata, concerto da record con i complimenti di Vasco: “Siamo nella storia”

Arriva in elicottero e sorvola i fan in delirio, poi dà vita al concerto dei record a Tor Vergata: Ultimo ha fatto la storia della musica ieri sera a Roma.

E lui stesso lo rimarca: “Siamo nella storia”. Con questa frase pubblicata sui suoi account social infatti Ultimo si è rivolto ai suoi fan al termine dell’evento da 250mila persone, che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia.

La frase è accompagnata da un video che riprende il cantante di spalle, di fronte a migliaia di fan, mentre canta il brano ‘Pianeti’.

Organizzatori: “Per concerto Ultimo indotto da oltre 90 milioni”

Stando a quanto emerso dalla conferenza stampa organizzata in occasione del concerto record di Ultimo a Tor Vergata, l’indotto stimato per la città di Roma è oltre 90 milioni di euro. Ancora da formalizzare, invece, i dati dell’incasso degli organizzatori, come ha chiarito l’ad di Vivo Concerti, Clemente Zard.

“Mi sembra di capire che c’è una tendenza, per fortuna, di un’estrema minoranza affetta da negativismo cosmico che ci auguriamo da qui a breve di poter estirpare proprio culturalmente e che magari pone anche la domanda se siano utili o no eventi come questi”. Così, durante la conferenza stampa, l’assessore ai grandi eventi di Roma Alessandro Onorato. “Ricordo che stanno lavorando in questo momento oltre 3.500 persone”, e che “il 62,5% degli spettatori paganti qui viene da fuori Roma”, il che porta l’assessore a dire che, con i calcoli ancora da definire, la tassa di soggiorno incassata “non è inferiore a 2 milioni di euro”.

“Tutti i servizi che sono stati offerti dagli organizzatori li hanno ottenuti pagando”. Nello specifico, Ultimo e gli organizzatori di Vivo Concerti, hanno pagato a Roma Capitale oltre 600mila euro per i servizi straordinari offerti per il miglior svolgimento possibile dell’evento. Questo vale anche per i parcheggi, che, nonostante siano per “oltre il 95% delle aree private”, “quando c’è una minima area comunale, hanno pagato l’area al Comune”. Anche “i privati che avevano le aree qui intorno hanno fatto un grande incasso, credo arrivi al milione di euro”, specifica.

Dunque, dato, che “ogni servizio, anche il trasporto pubblico, è stato pagato”, compresa l’apertura notturna straordinaria delle tre linee metro, Onorato sottolinea che “in maniera molto cinica, la città direttamente ci ha guadagnato“. Un introito non solo economico, “ma anche a livello morale, culturale e a livello di immagine”. Per l’assessore tutto questo “genera un precedente molto forte” in favore delle istituzioni pubbliche, “che talvolta si tende a banalizzare come sinonimo di lentezza o talvolta di inefficienza”, e nello specifico di Roma, che per “l’ennesima volta “dimostra invece di essere una sorta di avanguardia, addirittura oltre di quanto avrebbero fatto i privati”.

Battuto il record di Vasco, che fa i complimenti a Ultimo

“Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani…è giusto così”. Vasco Rossi sui suoi canali social si complimenta con Ultimo, protagonista ieri sera del concerto evento a Tor Vergata con 250mila spettatori, nuovo record in Italia capace di battere il precedente primato stabilito proprio dal rocker di Zocca a Modena Park nel 2017. “Ti voglio bene, Niccolò – ha aggiunto pubblicando una foto in cui i due cantanti si abbracciano – …E poi ci troveremo come le star..”.

Mazzi: “Ultimo immenso, turismo eventi potrà crescere sempre più”

“Ieri sera a Roma abbiamo assistito all’evento straordinario di un artista immenso, Ultimo. Ma vanno ringraziati anche i produttori, una squadra eccezionale guidata da Clemente Zard e Max Brigante. Hanno lavorato più di due anni per realizzarlo. Organizzare un concerto per 250 mila persone non è semplice, farlo in modo così impeccabile è un’impresa. Con professionisti di questo valore internazionale, il turismo degli eventi potrà crescere sempre di più”. Lo ha dichiarato in una nota il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.