Ultimo rilancia, 11 date tour stadi 2027 de “La favola continua”

Dopo il live dei record Ultimo 2026 – La ‘Favola per Sempre’ che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare ‘a casa del suo popolo’ con ‘Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua…’, il nuovo tour che lo porterà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.

È davvero una favola per sempre quella di Ultimo, una favola che tende all’infinito e che non conosce soluzione di continuità. È un filo teso sulla linea del tempo che tiene unita la Generazione Ultimo, traghettandola da una stagione a un’altra, regalandole la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro.

E quelle luci si accenderanno il prossimo 10 giugno 2027, illuminando lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour ‘Ultimo Stadi 2027 – La Favola continua…’ che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027, Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona), Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio), Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola), Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium), Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).

Foto ufficio stampa

L’annuncio arriva a soli 2 giorni dalla gloriosa pagina di storia della musica scritta a Roma Tor Vergata con Ultimo 2026 – La ‘Favola per Sempre’ , il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana.

4 LUGLIO 2026: un oceano umano di 250.000 persone si è radunato nell’area da 150mila metri quadrati dell’Università di Roma Tor Vergata, nella notte dei record, che ha visto il sogno di un’intera generazione diventare realtà, in un evento che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo.