Crosetto: “Le navi italiane potranno passare dallo Stretto di Bab el-Mandeb”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che le navi italiane potranno passare dallo Stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden. “Ho deciso col Capo di Stato Maggiore vista la situazione difficile internazionale di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno da Bab el-Mandeb”, ha detto Crosetto, intervenendo al Forum Risorsa Mare 2026 a La Spezia. L’inquilino di Palazzo Baracchini ha sottolineato che Roma è in grado di garantire il passaggio e ha annunciato l’intenzione di fare in modo che le navi italiane possano “iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardare i tempi”.

“Non possiamo permettere che i ritardi burocratici nelle decisioni peggiorino una situazione già complessa, con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini”, ha aggiunto Crosetto. “Quando una rotta marittima viene interrotta, le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano e i prezzi aumentano per famiglie e aziende. E ogni crisi economica colpisce più duramente le persone più vulnerabili, mettendo a rischio la coesione sociale e la stabilità del paese”. Inoltre è stata attivata “la Marina per preparare tutto il necessario a garantire il sicuro transito delle navi italiane”.

L’operazione Aspides

L’operazione Aspides (che significa “scudi” in lingua greca) è stata istituita dall’Unione europea nel febbraio 2024 con l’obiettivo di assicurare la libertà di navigazione e proteggere le navi mercantili, in particolare durante il transito in un’area che include Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. La missione è stata avviata a seguito dei ripetuti attacchi Houthi ai danni del trasporto marittimo internazionale dall’ottobre 2023.