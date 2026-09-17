Carney all'Eurocamera, in aula c'è chi urla 'Usa, Usa': il premier canadese sorride

Il primo ministro canadese Mark Carney è intervenuto oggi al Parlamento europeo, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha affermato che concedere al Canada lo status di membro associato dell’Ue potrebbe costituire un “atto ostile” e ha minacciato di imporre ulteriori dazi all’Europa. Prima del suo intervento qualcuno in aula ha urlato “Usa, Usa” e il leader ha risposto con un sorriso. L’alleanza tra Ue e Canada non mira a “proporre un terzo blocco, una grande potenza rivale, solo con modi più gentili”, “non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Al contrario, perseguiamo la resilienza. Così nessuno potrà controllare i nostri mercati aperti, compromettere la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale o scalfire le nostre libertà, le nostre democrazie e il nostro Stato di diritto”, ha dichiarato il primo ministro canadese Mark Carney, nel suo intervento al Parlamento europeo.