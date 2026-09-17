Regione Lazio, Rocca: “Su sanità lavoro soddisfacente, pronto a ricandidarmi”

È online su RomaToday la nuova puntata del podcast “RomaToday incontra” con ospite Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, protagonista di una lunga intervista esclusiva in cui traccia un bilancio dei primi tre anni e mezzo di governo e anticipa obiettivi e priorità in vista del prosieguo della legislatura. Al centro del confronto con la redazione di RomaToday, i principali dossier regionali e capitolini: Case della Comunità e PNRR, riorganizzazione della sanità territoriale, grandi interventi sugli ospedali di Roma, rapporto istituzionale con il sindaco Roberto Gualtieri, emergenza abitativa e riforma Ater, occupazioni abusive (Spin Time), degrado e futuro delle sale cinematografiche cittadine, oltre a un passaggio su sport e ‘lazialità’ e un appello alla donazione del sangue. “Sulla sanità il lavoro, per quanto non completo, è estremamente soddisfacente”, afferma Rocca, aggiungendo: “Ho intenzione di ricandidarmi”. Sulle Case della Comunità: “Abbiamo rispettato tutte le tempistiche del PNRR… la differenza sostanziale risiede nella presenza dei medici di medicina generale… e nel punto unico di accesso che integra i servizi sociali”.

Ampio spazio agli ospedali. Sul Policlinico Umberto I, Rocca parla di una riorganizzazione “in un’opera dal valore di circa 1 miliardo di euro”, con risparmi gestionali stimati e un completamento “in circa 5 anni dall’avvio dei lavori”. Sul San Giacomo, l’indirizzo è quello di una struttura per fragilità e post-acuzie: “Diventerà un grande poliambulatorio dotato di oltre 200 posti letto dedicati a lungodegenza, riabilitazione estensiva e assistenza agli anziani fragili”. Sul Forlanini: possibile destinazione socio-sanitaria “a tutela degli anziani e delle persone fragili”, in base alle scelte del Bambin Gesù attese “entro il 2026”. Nel capitolo politico-istituzionale, Rocca definisce con Gualtieri una “leale collaborazione istituzionale” e invita il centrodestra a scegliere lo sfidante per il Campidoglio “preferibilmente entro la prima metà di ottobre”: “Lo sfidante di Gualtieri? Deve essere radicato nella storia della città”. Su un possibile identikit, aggiunge: “Rampelli? È un ottimo profilo”. Sul tema casa e legalità: “Tolleranza zero contro le occupazioni abusive”, afferma commentando il caso Spin Time. Chiude con un appello civico: “È un invito a tutti a recarsi a donare il sangue, perché salva le vite e tantissime persone ogni giorno ne hanno bisogno”.