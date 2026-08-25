Morte Dolly Parton, i fan firmano il libro delle condoglianze a Nashville

Fan e semplici cittadini si sono messi in fila martedì al Museo del Country a Nashville, in Tennessee, per firmare il libro delle condoglianze di Dolly Parton, morta a 80 anni nella città capitale del country, dove viveva. L’artista era originaria dello stato del sud ed è stata un simbolo della musica delle radici statunitensi. Parton aveva fondato la sua organizzazione no-profit per l’istruzione, Imagination Library, per inviare libri gratuiti ai bambini del Tennessee, perché suo padre, che aveva abbandonato gli studi per lavorare nella fattoria, aveva faticato a imparare a leggere. Ha scritto centinaia di canzoni, tra cui classici come “Jolene”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, che hanno totalizzato oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di un miliardo di stream online.