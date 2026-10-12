Delitto Garlasco, Sempio: "Siamo pronti, soddisfatto per il lavoro fatto"

“Da quello che ho visto i consulenti hanno fatto un ottimo lavoro, poi dopo vedrete nel dettaglio. Noi eravamo pronti quattro mesi fa, credo abbiano fatto un lavoro straordinario in questi ultimi mesi”. Lo ha detto a LaPresse Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, lasciando il centro di analisi Genomica a Roma insieme ai suoi avvocati, dopo circa tre ore di incontro.La struttura è il luogo di lavoro della genetista Marina Baldi, consulente della difesa dell’amico del fratello di Chiara. “Pur con poco tempo, a disposizione, hanno fatto un ottimo lavoro. Vedrete. Abbiamo già risposto sui singoli punti. Non c’è alcun problema, insomma, vedremo cosa succederà.Mi pare che siano già state abbastanza chiarificatrici le parole dell’Avvocato Cattagliotti. L’abbiamo detto, siamo pronti, hanno fatto un lavoro straordinario. Andiamo avanti”, ha concluso.