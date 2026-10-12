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lunedì 12 ottobre 2026

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Milano, Salvini: "Facciamo primarie. Ritengo Sardone candidata che può vincere"

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La Lega correrà da sola? “Il fondatore di Forza Italia ha fondato il centrodestra unito, quindi dico solo questo: noi siamo uniti ovunque, governiamo 14 regioni su 20, migliaia di Comuni, non si vede perché ci si debba dividere a Milano. Se non c’è un accordo su come scegliere il candidato migliore, ascoltiamo i cittadini. Io ritengo che Sardone sia il candidato che può vincere, è in Consiglio comunale, conosce Milano da anni, conosce i quartieri non solo in periferia ma da laureata alla Bocconi con dottorato di ricerca ha qualcosa da dire anche al centro, mettiamola così. Però se non si riesce a decidere a Roma, ci sta, si decida a Milano, volendo c’è anche il calendario: il secondo weekend di novembre. Ci si mette d’accordo sulle regole, si mettono 50 gazebo in 50 piazze e gli elettori del centrodestra dicono è meglio questo o questa. Il risultato è quello che tutto il centrodestra porterà avanti”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale del partito in via Bellerio, a Milano, in vista delle elezioni comunali del 2027. “Facciamo scegliere i milanesi. Per Milano non si decida a Roma, ma si decida nei quartieri di Milano e ogni candidato presenterà le sue proposte, il suo volto, la sua storia, la sua competenza, la sua conoscenza nei quartieri di Milano, ascoltando i cittadini della Bovisa, di Niguarda, di Affori, di Quarto Oggiaro, di piazzale Corvetto e di Bande Nere. Non vedo perché se non c’è un accordo e non mi sembra che ci sia, dato che Tajani ritiene che sia meglio Perego, Lupi ritiene che sia meglio Lupi e io ritengo che il sindaco migliore in grado di rilanciare questa città sia Silvia Sardone. Se non ci mettiamo d’accordo – cosa che è normale a sinistra, dove litigano tutti i giorni su tutto mentre noi andiamo d’accordo su quasi tutto – facciamo decidere i cittadini, ci metti 20 giorni non è che ci metti sei mesi”, ha aggiunto.