Delitto Garlasco, l'avvocato Cataliotti: “Quell’impronta non è di Sempio"

“Noi controbattiamo rispetto alle conclusioni dei consulenti della Procura della Repubblica, abbiamo elaborato, o meglio, abbiamo letto, coordinato i risultati già di tre consulenze, nei prossimi giorni altre due sono in via di gestazione, crediamo che siano connotate da altissima scientificità, non alta, abbiamo fatto anche esami di natura sperimentale, speculari, ma anche ulteriori rispetto a quelli fatti dai consulenti della Procura della Repubblica, ci sentiamo forti, lo dico in modo sfacciato, ci sentiamo molto forti e io l’ avvocato Caccia sentiamo il dovere di ringraziare l’opera dei nostri consulenti che a noi sembra un’opera dal risultato insuperabile, poi vedremo nel contraddittore delle parti.” Mostra sicurezza Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, all’uscita del centro Genomica a Roma. E a La Presse chiarisce i risultati delle analisi effettuate oggi: “Sull’impronta della scarpa siamo andati molto oltre quelle che erano le risultanze per Italia o comunque da consulenza della Procura della Repubblica e quelle medico-legali della professoressa Cattaneo perché abbiamo fatto un lavoro con una strumentazione in 3D, abbiamo fatto un lavoro con il calco dell’impronta, abbiamo fatto un ulteriore lavoro raccogliendo deposizioni testimoniali, abbiamo fatto un esperimento perché differentemente dalla Procura della Repubblica abbiamo recuperato non quattro scarpe di diverso modello dalla scarpiera, ma quattro scarpe Frau esattamente con la suola che ha lasciato le impronte, le 25 impronte sulla scena del crimine, di numeri, di quattro numeri diversi, tutti quelli interessati dalle varie ipotesi elaborate dal Mattei o dalla difesa Stasi o dalla Procura della Repubblica. Noi difensori – ha proseguit o- abbiamo trovato risposta a tutti i quesiti che abbiamo posto ai nostri consulenti. per noi, non è il piede di Sempio”. “Ci sentiamo forti di questi argomenti tecnici – ha ribadito Cataliotti – giustamente, dalla Procura della Repubblica, veniva invocata scientificità ai nostri elaborati, crediamo di averla offerta”.