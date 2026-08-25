Muore Dolly Parton, addio alla regina del country

Il country perde una delle sue voci più importanti: è morta all’età di 80 anni Dolly Parton. A darne l’annuncio, la famiglia della cantautrice statunitense con un video messaggio affidato al nipote, Bryan Seaver sul profilo Instagram della cantante, morta nella sua casa a Nashville, in Tennessee, senza specificare i motivi del decesso. E’ stata una dei simboli della musica delle radici a stelle e strisce ma anche attrice di cinema e televisione. A 13 anni, si è esibita al Grand Ole Opry di Nashville, dove Johnny Cash l’ha presentata come “una ragazzina del Tennessee orientale”. Tra le sue canzoni più celebri ‘Jolene’, ‘9 to 5’, e ‘I Will Always Love You’, diventata ancora più famoso nella cover di Whitney Houston del 1992, contenuta nella colonna sonora del film ‘The Bodyguard’. Proprio questo brano fu al centro di una controversia legale sui diritti con il suo storico produttore Porter Wagoner, che plasmò lo stile della ragazza del Tennesee. Nel 2022 era stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. Parton diventata anche scrittrice, con libri che spaziano dal memoir ‘Dolly’ al romanzo di successo scritto in collaborazione con James Patterson, ‘Run, Rose, Run’. L’adattamento teatrale ‘9 to 5: The Musical’, dedicato alla sua vita, è andato in scena la prima volta nel 2009, e ‘DOLLY: A True Original Musical’ avrebbe dovuto debuttare a dicembre 2026.

Nelle scorse settimane la rinuncia a un evento per motivi di salute

A metà agosto la cantante ha dichiarato che non sarebbe riuscita a partecipare a un evento a Dollywood, il parco a tema da lei fondato, spiegando di soffrire di disidratazione e vertigini, riporta Variety, che ricorda che nell’autunno del 2025, Parton aveva annunciato che non sarebbe stata in grado di portare a termine una residenza di sei spettacoli a dicembre al Caesars Palace di Las Vegas, che era stata annunciata come un tanto atteso ritorno sul palcoscenico dei concerti.

Trump: “Nessuna mai come Dolly Parton, per lei bandiere a mezz’asta”

Donald Trump esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Dolly Parton e ordina che le bandiere vengano issate a mezz’asta in onore della cantante morta all’età di 80 anni. “È con grande tristezza che annuncio la scomparsa di Dolly Parton, una delle più grandi cantanti country – e non solo – di tutti i tempi. È una vera perdita per milioni di persone. Non c’è mai stata e mai ci sarà un’altra come lei”, scrive il presidente Usa su Truth. “In suo onore, farò abbassare a mezz’asta la bandiera americana in tutti gli Stati Uniti per una settimana, a partire da stasera alle 18:00. Riposa in pace, Dolly! Il mondo ti vuole bene”, conclude Trump.