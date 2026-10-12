Confartigianato: "Servono competenze green, introvabili 1,6 milioni di lavoratori"

(LaPresse) – Mancano le mani per la transizione ecologica: nel 2025 sono stati 1,6 milioni i lavoratori con competenze green introvabili. L’allarme arriva dal Teatro Strehler di Milano, dove Confartigianato ha aperto la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità. “Oggi c’è un rischio concreto di poter affrontare questa transizione ecologica senza avere a disposizione chi oggi può farla e può affrontarla”, ha detto a LaPresse il presidente nazionale Marco Granelli. “Occorre un grande patto nazionale che metta insieme scuola, sistema formativo, politica attiva e imprese. È una cosa che va fatta in immediato, non possiamo indugiare oltre”. Sul caro energia il presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti indica oltre 250 euro al mese di extra costi per ogni famiglia: “Non è un costo stimato ma è un costo certo che porta fuori le famiglie da una situazione di spendibilità. Mancano risorse economiche, manca il potere d’acquisto delle famiglie”. Per il coordinatore di Confartigianato Imprese Sostenibili Carlo Piccinato l’obiettivo è “spingere il mondo dell’impresa verso un cammino di sostenibilità”, perché “è l’eredità che noi intendiamo lasciare alle prossime generazioni”.