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domenica 12 luglio 2026

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Sinner contro Zverev a Wimbledon 2026, il tedesco fa suo il primo set – La diretta

Sinner contro Zverev a Wimbledon 2026, il tedesco fa suo il primo set – La diretta
Alexander Zverev risponde a una battuta di Jannik Sinner durante la finale di Wimbledon 2026. (Foto: Frank Molter/picture-alliance/dpa/AP Images)
Redazione
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L’azzurro cerca il bis dopo la vittoria dello scorso anno, Zverev vuole il primo trionfo sull’erba inglese

Sul Centrale di Wimbledon 2026 tutto pronto per la finale del singolare maschile. Jannik Sinner si ripresenta all’atto conclusivo del torneo un anno dopo essersi laureato campione per la prima volta e punta al bis dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic. Ad attenderlo dall’altra parte del campo c’è un Alexander Zverev galvanizzato dalla sua prima vittoria in uno slam, quel Roland Garros da cui Sinner è stato costretto a ritirarsi per malore. Il tedesco approda per la prima volta in finale a Wimbledon e segna anche una pagina di storia del tennis tedesco: l’ultimo suo connazionale a raggiungere il match conclusivo del torneo inglese è stato Boris Becker nel 1995.

Sinner contro Zverev, la finale di Wimbledon in diretta
Inizio diretta: 12/07/26 17:00
Fine diretta: 12/07/26 20:00

Punti chiave

PRIMO SET A ZVEREV!

Dopo oltre un’ora di gioco, anche il tie-break si gioca tutto nell’equilibrio totale. Sul 6-5 Zverev si fa annullare il set point, cosa che accade poco dopo anche a Sinner sul 7-6. Il tedesco riesce a portarsi di nuovo in vantaggio e sull’8-7 non sbaglia: Zverev fa suo il primo set 9-7.

6-6, si va al tie-break

L’equilibrio sostanziale di questo primo set sarà interrotto al tie-break. Zverev infatti pareggia i conti rifilando un 40-15 a Sinner e trovando il 6-6.

Sinner prova a chiudere: 6-5

Il numero 1 azzurro si aggiudica l’11esimo game con un 40-0 che non ammette risposta.

Zverev non molla: 5-5

Alexander Zverev non molla un colpo: tiene il servizio portandosi sul 40-0 e cedendo solo un 15 a Sinner.

Sinner mantiene il servizio, è 5-4

40-30 per Sinner nel nono game, con l’azzurro che mantiene il servizio e si riporta avanti su Zverev.

Sinner spreca, si va sul 4-4

L’ottavo game si chiude ai vantaggi: è la prima volta dall’inizio del match. Zverev, al servizio, commette un doppio fallo e favorisce Sinner, che però spreca la successiva palla break. L’azzurro stecca sulle due risposte successive e consente al tedesco di mantenere la battuta. 4-4 nel primo set.

Sinner in vantaggio 4-3

Sinner mantiene il servizio e si riporta in vantaggio. L’altoatesino si porta sul 40-30, poi subisce un parziale ritorno di Zverev. Il tabellino si fissa sul 40-30.

Zverev non si fa trovare impreparato: 3-3

Netto 40-0 di Zverev su Sinner. Il match è decisamente equilibrato, con i due avversari che continuano a studiarsi.

Sinner mantiene il servizio: 3-2

Sotto per 0-30, Sinner recupera fino a chiudere il quinto game 40-30. 3-2 per l’azzurro in questo primo set.

Parità: 2-2

Quarto game equilibrato, con Sinner che parte in vantaggio per poi cedere all’avversario, anche se 40-30. Zverev mantiene il servizio e trova ancora il pareggio.

Sinner di nuovo avanti: 2-1

Alexander Zverev risponde con forza al servizio di Sinner, ma trova una serie di out che lo condannano al 40-0 in favore dell’azzurro. 2-1 per il numero 1 al mondo.

Zverev trova subito il pareggio: 1-1

Uno Zverev decisamente forte alla battuta mantiene il servizio infliggendo un 40-0 a Sinner. Si va sull’1-1.

Primo game a Sinner

Ottimo avvio di match per Jannik Sinner, che rifila subito un 40-30 all’avversario.

Zverev vince il sorteggio: decide di rispondere

Jannik Sinner e Alexander Zverev hanno fatto il loro ingresso in campo. Il tedesco vince il sorteggio e sceglie di rispondere. A battere in avvio di match sarà quindi il campione italiano.

Ad assistere alla finale anche i Reali britannici e il cancelliere tedesco

Tra i volti noti che assisteranno alla finale sul Centrale di Wimbledon, la principessa del Galles Kate Middleton, accompagnata dai figli George e Charlotte, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il mondo del cinema è ben rappresentato da Nicole Kidman, Dustin Hoffman e Jennifer Lopez, mentre per la modo c’è la ex direttrice di Vogue, Anna Wintour, che ha guardato anche la semifinale tra Sinner e Djokovic.

Buonfiglio alla finale di Wimbledon, prima volta per un presidente Coni

Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio è a Wimbledon per assistere alla finale tra Sinner e Zverev. È la prima volta nella storia che un Presidente del Coni osserva dal vivo l’atto conclusivo del torneo di tennis più importante al mondo.

Sinner-Zverev, i precedenti

Le statistiche dicono 10-4 per Sinner negli scontri diretti con Alexander Zverev. L’ultimo match tra i due risale alla finale dei Masters 1000 di Madrid dello scorso 3 maggio: l’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Al momento sono 9 le vittorie consecutive registrate da Sinner; Zverev  non riesce a imporsi dai 16esimi degli Us Open del 2023.

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