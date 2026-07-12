Sinner contro Zverev a Wimbledon 2026, il tedesco fa suo il primo set – La diretta

Sul Centrale di Wimbledon 2026 tutto pronto per la finale del singolare maschile. Jannik Sinner si ripresenta all’atto conclusivo del torneo un anno dopo essersi laureato campione per la prima volta e punta al bis dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic. Ad attenderlo dall’altra parte del campo c’è un Alexander Zverev galvanizzato dalla sua prima vittoria in uno slam, quel Roland Garros da cui Sinner è stato costretto a ritirarsi per malore. Il tedesco approda per la prima volta in finale a Wimbledon e segna anche una pagina di storia del tennis tedesco: l’ultimo suo connazionale a raggiungere il match conclusivo del torneo inglese è stato Boris Becker nel 1995.
Punti chiave
Dopo oltre un’ora di gioco, anche il tie-break si gioca tutto nell’equilibrio totale. Sul 6-5 Zverev si fa annullare il set point, cosa che accade poco dopo anche a Sinner sul 7-6. Il tedesco riesce a portarsi di nuovo in vantaggio e sull’8-7 non sbaglia: Zverev fa suo il primo set 9-7.
L’equilibrio sostanziale di questo primo set sarà interrotto al tie-break. Zverev infatti pareggia i conti rifilando un 40-15 a Sinner e trovando il 6-6.
Il numero 1 azzurro si aggiudica l’11esimo game con un 40-0 che non ammette risposta.
Alexander Zverev non molla un colpo: tiene il servizio portandosi sul 40-0 e cedendo solo un 15 a Sinner.
40-30 per Sinner nel nono game, con l’azzurro che mantiene il servizio e si riporta avanti su Zverev.
L’ottavo game si chiude ai vantaggi: è la prima volta dall’inizio del match. Zverev, al servizio, commette un doppio fallo e favorisce Sinner, che però spreca la successiva palla break. L’azzurro stecca sulle due risposte successive e consente al tedesco di mantenere la battuta. 4-4 nel primo set.
Sinner mantiene il servizio e si riporta in vantaggio. L’altoatesino si porta sul 40-30, poi subisce un parziale ritorno di Zverev. Il tabellino si fissa sul 40-30.
Netto 40-0 di Zverev su Sinner. Il match è decisamente equilibrato, con i due avversari che continuano a studiarsi.
Sotto per 0-30, Sinner recupera fino a chiudere il quinto game 40-30. 3-2 per l’azzurro in questo primo set.
Quarto game equilibrato, con Sinner che parte in vantaggio per poi cedere all’avversario, anche se 40-30. Zverev mantiene il servizio e trova ancora il pareggio.
Alexander Zverev risponde con forza al servizio di Sinner, ma trova una serie di out che lo condannano al 40-0 in favore dell’azzurro. 2-1 per il numero 1 al mondo.
Uno Zverev decisamente forte alla battuta mantiene il servizio infliggendo un 40-0 a Sinner. Si va sull’1-1.
Ottimo avvio di match per Jannik Sinner, che rifila subito un 40-30 all’avversario.
Jannik Sinner e Alexander Zverev hanno fatto il loro ingresso in campo. Il tedesco vince il sorteggio e sceglie di rispondere. A battere in avvio di match sarà quindi il campione italiano.
Tra i volti noti che assisteranno alla finale sul Centrale di Wimbledon, la principessa del Galles Kate Middleton, accompagnata dai figli George e Charlotte, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il mondo del cinema è ben rappresentato da Nicole Kidman, Dustin Hoffman e Jennifer Lopez, mentre per la modo c’è la ex direttrice di Vogue, Anna Wintour, che ha guardato anche la semifinale tra Sinner e Djokovic.
Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio è a Wimbledon per assistere alla finale tra Sinner e Zverev. È la prima volta nella storia che un Presidente del Coni osserva dal vivo l’atto conclusivo del torneo di tennis più importante al mondo.
Le statistiche dicono 10-4 per Sinner negli scontri diretti con Alexander Zverev. L’ultimo match tra i due risale alla finale dei Masters 1000 di Madrid dello scorso 3 maggio: l’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Al momento sono 9 le vittorie consecutive registrate da Sinner; Zverev non riesce a imporsi dai 16esimi degli Us Open del 2023.