Stati Uniti, il tifone Bavi tocca terra: le spaventose immagini della tempesta

Il super tifone Bavi ha toccato terra lunedì su una minuscola isola territoriale degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale, vicino a Guam, portando venti fortissimi e piogge torrenziali sulle Isole Marianne Settentrionali.

L’occhio della tempesta ha sorvolato l’isola di Rota lunedì mattina, ora locale, portando venti di oltre 240 km orari.

Oltre a Rota, sono in vigore allerte per tifone e inondazioni improvvise a Guam, Tinian e Saipan, mentre per le altre isole della zona sono attive allerte e avvisi di tempesta tropicale.

Il servizio meteorologico ha affermato che la tempesta potrebbe portare un totale di almeno 50 centimetri di pioggia prima di attraversare la regione.