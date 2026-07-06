Stati Uniti, il tifone Bavi tocca terra: le spaventose immagini della tempesta

Il super tifone Bavi ha toccato terra lunedì su una minuscola isola territoriale degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale, vicino a Guam, portando venti fortissimi e piogge torrenziali sulle Isole Marianne Settentrionali.
L’occhio della tempesta ha sorvolato l’isola di Rota lunedì mattina, ora locale, portando venti di oltre 240 km orari.
Oltre a Rota, sono in vigore allerte per tifone e inondazioni improvvise a Guam, Tinian e Saipan, mentre per le altre isole della zona sono attive allerte e avvisi di tempesta tropicale.
Il servizio meteorologico ha affermato che la tempesta potrebbe portare un totale di almeno 50 centimetri di pioggia prima di attraversare la regione.
Seguici su
Il super tifone Bavi ha toccato terra lunedì su una minuscola isola territoriale degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale, vicino a Guam, portando venti fortissimi e piogge torrenziali sulle Isole Marianne Settentrionali.