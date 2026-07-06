Amorim arrivato a Milano: “Al Milan per vincere, orgoglioso di essere qui”

“Sono davvero molto felice di essere qui, è un onore essere l’allenatore del Milan“. Sono queste le prime parole, in italiano, del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim sbarcato lunedì pomeriggio all’aeroporto di Linate per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. “Perché ho scelto il Milan? Nell’ultima intervista rilasciata dicevo che è un club davvero speciale per me, è una grande sfida – ha sottolineato l’allenatore portoghese – Avevo promesso a me stesso dopo l’ultima esperienza (al Manchester United, ndr) che avrei scelto una sfida più piccola ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori e il mio staff”. “Sono qui per vincere – ha concluso Amorim – Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Non sono ingenuo, so che abbiamo molte cose da fare ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.

Chi è Ruben Amorim

A 41 anni, Amorim è considerato uno dei tecnici più interessanti della nuova generazione portoghese. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore a soli 32 anni, ha iniziato il proprio percorso da allenatore seguendo da vicino José Mourinho durante un periodo di formazione a Manchester. Dopo gli inizi al Casa Pia e l’esperienza al Braga, il grande salto arriva nel 2020 con lo Sporting Lisbona. In quattro anni conquista due campionati portoghesi, due Coppe di Lega e una Supercoppa, riportando il club ai vertici del calcio nazionale grazie a un’identità tattica riconoscibile, spesso basata sui moduli 3-4-3 e 3-4-1-2. Nel 2024 passa al Manchester United, che aveva investito una cifra importante per portarlo in Premier League. L’esperienza inglese, però, si conclude nel gennaio scorso dopo una serie di risultati deludenti e alcune tensioni con la dirigenza.