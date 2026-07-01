Pupo fa la Maturità e canta all’orale: “Mi aspetto un voto buono”

Pupo conclude l’esame di Maturità 2026 con la prova orale e canta una canzone dedicandola a una professoressa. Enzo Ghinazzi oggi, 1 luglio, si è presentato all’istituto Minerva di Roma per sostenere il colloquio che chiude l’esame di Stato. Il cantante 71enne si è poi anche esibito al piano sulle note di ‘Un amore grande’ con dedica alla professoressa.

Dopo avere sostenuto le prove scritte Pupo è tornato nella scuola romana per l’ultima volta: “Credo sia andata abbastanza bene”, ha poi raccontato alla fine dell’esame. “E’ stato un colloquio lungo, durato quasi un’ora. Credo di avere risposto un po’ a tutte le cose che mi hanno chiesto, mi aspetto un voto mediamente buono”, ha aggiunto. Poi, conversando con il preside della scuola ha detto: “I ragazzi di oggi sono meno maturi di quelli della mia generazione, li ho visti molto in difficoltà. Non sarebbe il caso di fare una proposta per aumentare l’età della maturità?”. Il cantante è poi tornato alla sua professione e, sedendosi al pianoforte della scuola, ha intonato la canzone con cui si piazzò al quarto posto al Festival di Sanremo nel 1984: “La dedichiamo a tutto l’Istituto che mi ha accolto in questa esperienza meravigliosa e alla professoressa Emilia che compie gli anni proprio oggi. E’ una canzone che ho cantato a Sanremo nell’84, sono passati tanti anni. E’ un inno all’amore, una canzone di quelle che non passano mai di moda e anche quello che abbiamo fatto qui a scuola lo abbiamo fatto solo per amore”.

Anche dopo la prima prova Pupo si era fermato all’uscita con dei professori e aveva cantato. Ora il prossimo obiettivo per l’artista è la laurea e poi forse una carriera nella politica.