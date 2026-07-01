La Lambretta torna a fare la storia: il 18 e 19 luglio la Prima Rievocazione Storica del Giro di Lombardia

Era l’8 luglio 1951 quando la Innocenti organizzò il primo Giro della Lombardia: un’impresa straordinaria con 573 partecipanti, che attraversò tutte le province lombarde percorrendo 438 km in una sola giornata, con l’obiettivo di promuovere il territorio e la Lambretta, divenuta nel tempo simbolo del design, della mobilità e dell’identità industriale italiana e milanese. Oggi, a distanza di 75 anni, il Lambretta Club Milano rende omaggio a quella storica avventura ripercorrendone lo spirito originario: un viaggio attraverso paesaggi, tradizioni e luoghi simbolo della Lombardia, all’insegna della passione, dell’amicizia e della memoria storica. La prima edizione della rievocazione interesserà cinque province lombarde – Monza e Brianza, Lecco, Bergamo, Milano e Sondrio – attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi della regione, tra laghi, passi alpini, valli storiche e borghi ricchi di fascino.

Dalla Brianza alla Valtellina passando per Valsassina e Val Brembana

Il programma prenderà il via nella mattinata di sabato 18 luglio da Concorezzo, nel cuore della Brianza, con un itinerario che porterà i partecipanti sulle rive del Lago di Lecco, attraverso la spettacolare Scenic Route 65 e il Passo Agueglio, fino a raggiungere la Valsassina, la Val Taleggio, la Val Brembana e infine Serina, dove si svolgeranno la cena ufficiale e la cerimonia di premiazione delle autorità e dei partecipanti. La seconda giornata, domenica 19 luglio, vedrà i partecipanti affrontare uno dei valichi più affascinanti delle Alpi lombarde, il Passo San Marco, a quasi duemila metri di altitudine, proseguendo poi verso la Valtellina, con sosta a Morbegno e pranzo conclusivo presso il ristorante “La Brace” in località Forcola. Nel corso della cerimonia finale verrà consegnata a tutti i partecipanti una medaglia

commemorativa dedicata alla prima rievocazione storica del Giro di Lombardia. L’iniziativa rappresenta il primo capitolo di un progetto culturale e turistico di più ampio respiro: con cadenza biennale, le future edizioni della rievocazione toccheranno progressivamente le altre province lombarde, fino a completare idealmente il percorso inaugurato dalla Innocenti nel 1951. La Lombardia si conferma così protagonista di un viaggio unico, dove storia, paesaggio, cultura e passione per i motori si incontrano per dare nuova vita a una delle pagine più affascinanti della tradizione motociclistica italiana.

