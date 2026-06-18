Maturità 2026, Pupo dopo il diploma la laurea e anche la politica: “Vannacci? Una brava persona, vedremo”

“Potrei finire in politica”, il cantante Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi dopo la prima prova all’esame di maturità parla già di futuro: “Se fra tre anni – spiega all’uscita dal Liceo delle Scienze umane, Minerva a Roma – avrò una laurea vedrò se passare gli ultimi anni della mia vita a fare concerti come fanno alcuni miei colleghi con grande successo, ma si vede che sono un po’ affaticati, oppure dedicarmi a quella che è la mia altra passione, occuparmi degli altri”. Ai giornalisti che gli chiedono se Vannacci potrebbe rappresentare un’opzione valido, Pupo ha risposto: “ Non so se rispondere a questa provocazione, certo Vannacci è una persona per bene, si è messo in questa sfida e io devo dire che non ho nessun tipo di problema se anche lui darà delle indicazioni precise per un paese un po’ meno confusionario, esaminerò da qui alle elezioni prossime e da qui anche al futuro quando magari avrò preso la laurea. Vediamo, certo questo Paese oggi non è ciò che io speravo diventasse”.