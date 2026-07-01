Milano, pioggia e temporali in arrivo oggi: allerta arancione, parchi chiusi

Dopo il caldo torrido a Milano arrivano pioggia e temporali. Per oggi, 1 luglio, è stata diramata un’allerta arancione moderata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia e ordinata la chiusura dei parchi. Il rischio maltempo ci sarà fino alla mezzanotte, con possibili raffiche divento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni.

I parchi chiusi a Milano

La fase più intensa e acuta della perturbazione è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13. Resteranno chiuse quindi anche tutte le attività previste all’interno dei parchi come eventuali attività commerciali, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i Cam e i Centri Diurni Disabili che si trovano all’interno dei parchi e il Centro Balneare Romano. Saranno anche sospesi i servizi educativi e i centri estivi che si svolgono all’interno dei parchi. Il Museo Civico di Storia Naturale sarà accessibile tramite un corridoio sicuro e protetto dal cancello di corso Venezia. Si precisa che i Centri Balneari Cardellino e Sant’Abbondio saranno aperti al pubblico fino alle ore 13 e che i cimiteri della città saranno aperti fino alle ore 11, mentre nelle ore a seguire saranno accessibili solo alle persone interessate dalle funzioni già programmate.

I consigli alla cittadinanza

È molto importante durante l’allerta meteo, in particolare a partire dalle 13, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre è importante provvedere alla messa in sicurezza di ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Si chiede massima attenzione nella gestione e frequentazione dei mercati rionali all’aperto durante l’orario dell’allerta.

Infine, si invitano i cittadini e le cittadine a prestare particolare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo e a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano registrandosi al link oppure scaricando le app gratuite per sistemi operativi IOS e Android.