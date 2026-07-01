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mercoledì 1 luglio 2026

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Blanco inizia la sua estate live, l'artista esalta il pubblico di Marostica

LaPresse
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Grande successo per la data zero del Tour estate 2026 di Blanco a Marostica. L’artista si è esibito lunedì 29 giugno sul palco del Marostica Summer Festival, regalando al pubblico uno spettacolo intenso ed emozionante in cui ha riproposto i brani del suo ultimo album, MA’, e i successi che hanno segnato la sua carriera. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, il Tour estivo 2026 proseguirà il 21 luglio a Palmanova (UD), in Piazza Grande, in occasione dell’”Estate di Stelle”.  Blanco sarà ospite il 31 luglio al Sunny Hill Festival, il più grande festival musicale di Pristina (Kosovo) e uno dei principali appuntamenti live del Sud-Est Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il festival si conferma ogni anno come un punto di riferimento della scena internazionale, con una line-up che riunisce alcuni tra i più importanti artisti del panorama elettronico e pop mondiale, da Katy Perry a Martin Garrix, fino a Seth Troxler e Pawsa.

 

 

 