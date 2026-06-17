Roma, Eros Ramazzotti conquista l'Olimpico

Grande successo mertedì sera per Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha conquistato 42mila spettatori in una data sold out. Tra i momenti più intensi della serata, il ricordo del padre sulle note di “Un’emozione per sempre”. Dopo il tutto esaurito di Napoli e la data di Milano, anche Roma ha accolto con entusiasmo il ritorno negli stadi di Eros. Migliaia di persone hanno cantato ogni brano della scaletta, trasformando lo show in una grande festa collettiva. Due ore ininterrotte di spettacolo hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale che ha attraversato i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album “Una Storia Importante / Una Historia Importante”. Il tour proseguirà il 20 giugno a Messina allo Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno a Bari allo Stadio San Nicola e si concluderà il 27 giugno a Torino all’Allianz Stadium.