Jovanotti annuncia il Jova Giro, da Roma a Roma: la mappa interattiva

Roma, Circo Massimo, è il punto di partenza e di ritorno. È la città dove Lorenzo Jovanotti è nato, ed è da qui che prende forma il Jova Giro: un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione, movimento e desiderio. L’idea nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio, (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Non un’appendice al tour, ma un cambio di prospettiva: il viaggio smette di essere un intervallo privato e diventa parte dell’esperienza collettiva.

La musica è la prima grande passione di Lorenzo. La seconda è viaggiare soprattutto a pedali. Da questo incontro nasce un’estate che è insieme concerto e attraversamento, palco e paesaggio, ritmo e respiro. Sport e valorizzazioni di territori interni, strade secondarie, piste ciclabili, paesaggi.

Con Jovanotti ci sarà una squadra di amici, gli stessi che lo hanno accompagnato nelle pedalate verso il Friuli. Alcuni ex ciclisti professionisti mondiali e olimpici, colleghi, compagni di passione per la strada a due ruote. Il percorso sale fino al Gran Sasso dall’Appennino laziale e scende verso l’Adriatico, attraversa la linea dell’estate italiana tra costa ed entroterra, sfiora cittadine ed entra nei paesi. Poi continua verso Sud, cambia luce e vento, attraversa lo Stretto, percorre la Sicilia, per infine risalire lungo il Tirreno. E al Circo Massimo, il viaggio si chiude con Jova al Massimo, due eventi il 12 e il 13 settembre.