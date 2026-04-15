Kanye West, anche la Francia lo vieta: rinviato il concerto a Marsiglia

Il rapper statunitense avrebbe dovuto esibirsi allo Stade Vélodrome l’11 giugno. E il 18 luglio è atteso anche in Italia

Il rapper Kanye West, noto anche come Ye, ha rinviato il suo prossimo concerto a Marsiglia dopo che le autorità francesi hanno annunciato l’intenzione di vietarlo. La decisione è arrivata una settimana dopo che gli era stato vietato l’ingresso nel Regno Unito, dove avrebbe dovuto essere l’artista principale del Wireless Festival a luglio, a seguito delle polemiche suscitate da alcune sue precedenti dichiarazioni antisemite.

L’annuncio di Kanye West

“Dopo un’attenta riflessione, è mia esclusiva decisione rinviare il mio concerto a Marsiglia, in Francia, a data da destinarsi”, ha scritto Ye mercoledì sul social network X. “So che ci vuole tempo per comprendere la sincerità del mio impegno a rimediare”, ha aggiunto. Il rapper, che ha cambiato nome nel 2021, avrebbe dovuto esibirsi allo Stade Vélodrome di Marsiglia l’11 giugno, e il 18 luglio è atteso anche in Italia per un concerto alla Rcf Arena di Reggio Emilia.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Il ministro dell’Interno e il sindaco di Marsiglia contrari al suo concerto

Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez si è impegnato a valutare “tutte le possibilità” per impedire che il concerto si tenga come previsto, secondo quanto comunicato dal suo ufficio. All’inizio di quest’anno, il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, si era opposto alla visita del rapper in una delle città più multiculturali di Francia, con una storia di immigrazione che risale a secoli fa. “Mi rifiuto di permettere che Marsiglia diventi una vetrina per coloro che promuovono l’odio e un nazismo sfacciato“, ha dichiarato Payan. “Kanye West non è il benvenuto al Vélodrome, il nostro tempio della comunità e casa per tutti i marsigliesi”, ha aggiunto.

Le frasi antisemite e l’ammirazione per Hitler

Ye ha suscitato un’ampia condanna per aver pronunciato frasi antisemite ed espresso ammirazione per Adolf Hitler. L’artista americano ha pubblicato una canzone intitolata ‘Heil Hitler’ e ha pubblicizzato una maglietta con la svastica in vendita sul suo sito web lo scorso anno. Le autorità australiane hanno revocato il visto al musicista a luglio, dopo l’uscita del singolo. Il 48enne si è scusato a gennaio con una lettera pubblicata come annuncio su una pagina intera sul Wall Street Journal.

Il disturbo bipolare e le scuse sui social

Ha affermato che il suo disturbo bipolare lo ha portato a cadere in “un episodio maniacale di quattro mesi, caratterizzato da comportamenti psicotici, paranoici e impulsivi che mi hanno distrutto la vita”. Nel suo ultimo messaggio su X, Ye ha dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilità di ciò che è mio, ma non voglio coinvolgere i miei fan. I miei fan sono tutto per me. Non vedo l’ora dei prossimi concerti. Ci vediamo in cima al mondo”.