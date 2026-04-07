Kanye West, il Regno Unito nega l’ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite 

Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless Festival di Londra. Ye è finito al centro delle polemiche dopo aver rilasciato dichiarazioni antisemite ed aver espresso ammirazione nei confronti di Adolf Hitler. L’artista avrebbe dovuto esibirsi al festival londinese nel mese di luglio, ma gli organizzatori hanno ricevuto pressioni da parte di sponsor e politici affinché venisse annullata la sua partecipazione. “Il suo permesso di ingresso nel Regno Unito è attualmente in fase di valutazione”, ha dichiarato Tom Wells, portavoce del Primo Ministro Keir Starmer. Il musicista di Chicago si era anche offerto di incontrare la comunità ebraica londinese per offrire spiegazioni sulle frasi incriminate, come riporta Bbc News, che fa sapere che gli organizzatori hanno cancellato l’intera rassegna. In precedenza la Pepsi, uno dei main sponsor dell’evento, aveva ritirato il proprio appoggio alla kermesse mentre The Sun rivela che l’entourage del cantante aveva contattato il Tottenham Hotspurs per chiedere la disponibilità dello stadio della squadra londinese di Premier League per una serie di concerti del rapper nella capitale, richiesta respinta per la vicinanza del club alla comunità ebraica londinese. Ye è atteso in Italia sabato 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia.

Ye sotto accuse per posizioni pro-naziste e attacchi agli ebrei

Ye ha pubblicato una canzone intitolata ‘Heil Hitler’ e ha pubblicizzato una maglietta con la svastica. In seguito si è scusato, attribuendo le sue azioni a un disturbo bipolare. Gli organizzatori del festival hanno confermato il divieto e annunciato la cancellazione dell’intera manifestazione che era in programma dal 10 al 12 luglio. “Qualsiasi ebreo che fa affari con me deve sapere che non mi piacciono né mi fido degli ebrei… e lo dico da sobrio, senza aver bevuto nemmeno un goccio di Hennessy”, aveva scritto in un post su X. “Con gli ebrei si possono fare soldi, ma alla fine ti derubano sempre”, aveva ancora affermato West.