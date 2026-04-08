Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in Italia

Non si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. La decisione del governo britannico di impedire al rapper Ye di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless Festival di Londra, presa per le dichiarazioni e le posizioni antisemite dello stesso rapper, ha alimentato nuovamente il dibattito sull’opportunità di consentire la sua esibizione in Italia quest’estate.

Il sindaco di Reggio Emilia: “Su ingresso decide il governo”

Sul punto, oggi si è espresso anche il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, in un comunicato in cui prende le distanze dalle posizioni del rapper rimandando però al governo ogni decisione sulla sua eventuale interdizione. “Come abbiamo già dichiarato nel dicembre scorso, a pochi giorni dall’annuncio del concerto, le dichiarazioni e i comportamenti attribuiti all’artista sono gravi e inaccettabili. Ogni richiamo, anche solo evocato, a simboli o ideologie riconducibili al nazismo e all’antisemitismo è incompatibile con i valori della nostra Costituzione e con l’identità stessa di Reggio Emilia, città Medaglia d’Oro per la Resistenza”, sottolinea il sindaco della città che dovrebbe ospitare il concerto.

“La nostra presa di distanza dai comportamenti e dalle esternazioni di Kanye West era e resta netta”, dice ancora, prima di precisare: “Le valutazioni relative all’ingresso nel Paese o a eventuali interdizioni spettano invece al Governo, come dimostra anche il caso del Regno Unito. Occorre in questo senso sottolineare come il tour europeo dell’artista americano faccia tappa anche in altri Paesi che, allo stato attuale delle cose, non hanno previsto revoche o cancellazioni. Parliamo di Spagna, Francia, Turchia, Olanda e Portogallo“, ricorda Massari.

“Prendiamo anche atto che, da dicembre ad oggi, vi siano state parole di scusa pronunciate a mezzo stampa dallo stesso artista, indirizzate a ‘tutti quelli che ho offeso’ e ci auguriamo che i comportamenti di West ne ricalchino lo spirito”, evidenzia il primo cittadino di Reggio Emilia aggiungendo che “è inoltre necessario ribadire che il sindaco non è l’autorità che decide chi può o non può esibirsi in città. L’evento è organizzato da soggetti privati e, in assenza di motivi di ordine pubblico, non esiste alcun potere discrezionale in capo all’Amministrazione comunale per vietarlo”.

Il tour di Kanye West in Europa dopo oltre 10 anni

Il tour programmato per questa estate dovrebbe riportare Kanye West in Europa dopo oltre dieci anni. Alla Rfc Arena sono attesi, secondo le stime degli organizzatori, oltre 100mila spettatori. L’anno scorso Ye, questo il nuovo nome scelto dal rapper nel 2021, ha pubblicato una canzone intitolata ‘Heil Hitler’ e ha pubblicizzato una maglietta con la svastica in vendita sul suo sito web. Il 48enne si è scusato a gennaio con una lettera, pubblicata come annuncio a pagina intera sul Wall Street Journal. Ha affermato che il suo disturbo bipolare lo ha portato a cadere in “un episodio maniacale di quattro mesi, caratterizzato da comportamenti psicotici, paranoici e impulsivi che mi hanno distrutto la vita”. Da qui la decisione del Regno Unito di negargli l’ingresso nel Paese.

“Voglio ribadire che Reggio Emilia non è una città neutrale. È una comunità che ha costruito la propria identità sull’antifascismo, sulla dignità della persona e sul rifiuto di ogni forma di odio. E questi valori non si negoziano”, dice oggi Massari ancora in riferimento al concerto di Reggio Emilia. “Chi sceglie di esibirsi in questa città deve essere consapevole del contesto in cui entra: per questo chiederemo agli organizzatori del concerto la disponibilità a costruire insieme un momento di confronto tra l’artista e alcune componenti del nostro tessuto sociale e associativo che si ritrovano in quei valori e in quelle radici”, conclude il sindaco.