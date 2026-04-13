Britney Spears si ricovera in struttura per disintossicarsi

Britney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti poco più di un mese dopo essere stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La popstar 44enne – ha spiegato uno suo rappresentante ad AP – si ricoverata volontariamente nella struttura. Il 5 marzo, gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione di una Bmw che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare sulla US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears, in quella occasione, è stata sottoposta ai test del caso, venendo arrestata – secondo le autorità – per essersi messa al volante dopo aver assunto alcol e droghe. La cantante è stata poi rilasciata dopo aver trascorso alcune ore in cella. Il 23 marzo, gli investigatori hanno consegnato il caso alla Procura distrettuale della contea di Ventura, che prevede di pronunciarsi sulle accuse contro Spears entro i primi giorni di maggio.