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domenica 27 settembre 2026

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Mondiali ciclismo 2026, oro allo statunitense McNulty: nono Giulio Ciccone

Mondiali ciclismo 2026, oro allo statunitense McNulty: nono Giulio Ciccone
Brandon McNulty (Photo by: Arne Mill/picture-alliance/dpa/AP Images)
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Il 28enne è il primo campione del mondo degli Usa a 33 anni dal trionfo di Lance Armstrong

Lo statunitense Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo, dopo aver vinto a Montreal, in Canada, la prova in linea uomini élite ai Mondiali di ciclismo 2026. Con un’azione solitaria a 32 km dall’arrivo si è lasciato alle spalle l’australiano Michael Matthews e l’olandese Mathieu Van der Poel, arrivati rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Per l’Italia nono posto con Giulio Ciccone. Il 28enne McNulty è il primo campione del mondo statunitense a 33 anni dal trionfo di Lance Armstrong

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