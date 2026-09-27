Mondiali ciclismo 2026, oro allo statunitense McNulty: nono Giulio Ciccone

Lo statunitense Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo, dopo aver vinto a Montreal, in Canada, la prova in linea uomini élite ai Mondiali di ciclismo 2026. Con un’azione solitaria a 32 km dall’arrivo si è lasciato alle spalle l’australiano Michael Matthews e l’olandese Mathieu Van der Poel, arrivati rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Per l’Italia nono posto con Giulio Ciccone. Il 28enne McNulty è il primo campione del mondo statunitense a 33 anni dal trionfo di Lance Armstrong.

BRANDON MCNULTY IS WORLD CHAMPION! 🇺🇸🌈



The American launched an unbelievable attack and he never looked back🔥#Montréal2026 pic.twitter.com/fDhAESoOaR — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2026