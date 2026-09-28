25/09 – Il Papa a Lourdes. “Gli abusi sono una piaga” – Investe il figlio di 5 anni dell’ex, arrestata – Italia in Turchia per il riscatto

“Gli abusi sono una piaga, massima vigilanza”. Papa Leone XIV a Lourdes ha incontrato sette vittime. Pre Prevost: “non si può considerare normale togliere la vita per compassione”.
Investe il figlio di 5 anni dell’ex compagno, arrestata una 24enne. Il legale della ragazza: “Non si può escludere l’incidente”.
I’Italia di Mancini in Turchia per il secondo impegno di Nations League, obiettivo riscattare la sconfitta con il Belgio. Il ct lascia dieci azzurri a Coverciano, tra loro anche Mancini e Barella.