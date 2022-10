Il rapper era stato già criticato per aver indossato una maglietta 'White Lives Matter'

Gli account Twitter e Instagram di Kanye West sono stati bloccati a causa dei post del rapper, ora legalmente noto come Ye, ritenuti antisemiti. Un portavoce di Twitter ha dichiarato domenica che Ye ha pubblicato un messaggio che violava le sue politiche. In un tweet pubblicato sabato sera, Ye ha detto che presto sarebbe andato in “death con 3 sul popolo ebreo”, con un apparente riferimento alla scala delle condizioni di prontezza militare degli Stati Uniti nota come Defcon. Nello stesso tweet, che è stato rimosso da Twitter, ha aggiunto: “Voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda”. All’inizio di questo mese, Ye era stato criticato per aver indossato una maglietta ‘White Lives Matter’ nella sua collezione alla settimana della moda di Parigi. Il rapper Sean ‘Diddy’ Combs ha pubblicato un video su Instagram dicendo che non supportava la maglietta e ha esortato le persone a non comprarla. Su Instagram, Ye ha pubblicato uno screenshot di una conversazione con Diddy e ha suggerito che l’artista fosse “controllato da ebrei”. L’account di Ye su Instagram è stato bloccato venerdì.

