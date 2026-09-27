Reggio Emilia, aggredisce una donna poi investe due persone: arrestato 26enne

Intorno alle 19 un 26enne ha aggredito con un cacciavite una donna, classe ’69, mentre stava facendo rifornimento a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. Poi ha rubato l’auto e ha investito una ragazza e un uomo che erano intervenuti a soccorrere la vittima, prima di fuggire. Tutte e tre le vittime sono state ricoverate in codice 3: sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il 26enne di Reggio Emilia è stato identificato e arrestato circa un’ora dopo.