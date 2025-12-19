Kanye West in concerto a Reggio Emilia

Kanye West torna in Italia dopo 20 anni. Il rapper statunitense, che ora si fa chiamare Ye, si esibirà sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Si preannuncia un grande concerto da oltre 100.000 posti nella stessa scena in cui si è esibito Harry Styles due anni fa. “Concepito come una rinascita artistica e performativa, destinato a entrare nella storia dei live. Ye ha ridefinito i linguaggi dell’hip hop e della musica globale, e ora è pronto a portare la sua visione del mondo anche da noi”, fa sapere Ticketmaster che si occupa della vendita dei biglietti.

L’artista di Atlanta torna in Italia dopo 20 anni: il suo unico show nel nostro Paese è stato organizzato nel 2006 all’Alcatraz di Milano. Mentre l’ultimo evento in Europa è stato 14 anni fa, nel 2011. Kanye West è considerato uno dei più grandi rapper e produttori discografici a livello internazionale. La fama, arrivata nei primi anni 2000, lo ha portato a vendere complessivamente 140 milioni di singoli e 20 milioni di album in tutto il mondo. Tuttavia negli ultimi anni ha perso molta popolarità a causa delle sue posizioni politiche, le affermazioni antisemite e naziste.

I biglietti per il concerto di Kaye West

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketmaster a partire dal 22 dicembre alle ore 10:00.