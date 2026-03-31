Eurovision 2026, nasce l’edizione asiatica: 10 Paesi in gara a Bangkok

L’Eurovision Song Contest si espande in Asia. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di artisti provenienti da almeno 10 Paesi all’edizione asiatica del concorso canoro, che si terrà a Bangkok entro la fine dell’anno. Il direttore del Festival ha dichiarato che l’espansione celebra il 70° anniversario della competizione. Artisti provenienti da Thailandia, Corea del Sud, Filippine, Vietnam, Malesia, Cambogia, Laos, Bangladesh, Nepal e Bhutan hanno già confermato la loro partecipazione e la finale è in programma a novembre 2026.

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

L’Eurovision tradizionale invece (che conta sulla partecipazione di Paesi prevalentemente europei) si terrà a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, che si è aggiudicato il posto grazie alla vittoria al Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano porterà sul palco ‘Per sempre sì’, brano che ha già ottenuto il disco d’oro da parte della Fimi. L’artista partenopeo volerà nella capitale austriaca con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo per i colori azzurri e magari portare a casa la statuetta di cristallo come hanno fatto in passato Gigliola Cinquetti (1964), Toto Cutugno (1990) e i Måneskin (2021).

La partecipazione di Israele all’Eurovision

A tenere banco è anche la questione riguardante la partecipazione di Israele all’Eurovision. In segno di protesta cinque Paesi: Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda, si sono ritirati dalla competizione. La scelta di boicottare il festival europeo è legata alla guerra condotta dallo Stato ebraico contro il popolo palestinese e al fatto che sono stati usati due pesi e due misure rispetto al conflitto tra Ucraina e Russia. Infatti in seguito all’invasione di Mosca e a partire dall’edizione del 2022 (tenutasi a Torino), gli artisti russi sono stati esclusi dal contest.