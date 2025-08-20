Eurovision 2026, dove si terrà la prossima edizione

L’emittente pubblica austriaca ha annunciato che Vienna sarà la sede dell’Eurovision Song Contest 2026. Il generale dell’Orf Roland Weißmann ha affermato che Innsbruck aveva presentato un’ottima candidatura, ma che quella della capitale austriaca era “leggermente migliore”. La città di Vienna ospiterà il contest musicale per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015.

Dopo la vittoria del cantante austriaco JJ con ‘Wasted Love’ a Basilea questa primavera, il concorso musicale si terrà nel maggio 2026 alla Wiener Stadthalle.

“Dopo un’attenta valutazione e sulla base di un giudizio unanime della giuria, l’Orf ha concluso che la candidatura di Vienna è la più interessante non solo in termini di infrastrutture e logistica, ma anche dal punto di vista economico”, ha spiegato Weißmann. La finale dell’Eurovision si terrà il 16 maggio, dopo le semifinali del 12 e 14 maggio 2026. “In qualità di sindaco di Vienna, sono naturalmente lieto che Vienna abbia prevalso e che potrà rappresentare nuovamente l’Austria il prossimo anno. Sono convinto che trascorreremo insieme un maggio meraviglioso”, ha scritto il sindaco della capitale austriaca Michael Ludwig sul social X.

As Mayor of Vienna, I am especially proud that our city has prevailed and that #Vienna will once again have the privilege of representing Austria on this international stage next year. I am confident that we will share an unforgettable month of May together. — Michael Ludwig (@BgmLudwig) August 20, 2025

A Vienna per la terza volta nella storia dell’Eurovision

La finale del 70° Eurovision Song Contest si terrà nella più grande arena indoor dell’Austria. Vienna ospitò il primo Eurovision in Austria nel 1967 dopo la vittoria di Udo Jürgens con ‘Merci Chérie’ nel 1966. Ha anche ospitato il 60° Eurovision Song Contest, dopo il successo di Conchita Wurst nel 2014.

Martin Green CBE, direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: “L’EBU è entusiasta che Vienna sia stata scelta come città ospitante per l’Eurovision Song Contest 2026. La reputazione di Vienna come una delle città più musicali del mondo e la sua posizione nel cuore dell’Europa, la rende la città ospitante perfetta per il 70° Eurovision Song Contest.

L’eccezionale Stadthalle della città è stata una splendida sede per il 60° concorso nel 2015 e non vediamo l’ora di accogliere di nuovo delegazioni, artisti e fan lì il prossimo maggio, quando il più grande evento di musica dal vivo del mondo celebrerà 70 gloriosi anni in cui siamo stati Uniti nella Musica. Insieme all’Host Broadcaster ORF e alla città di Vienna creeremo una spettacolare celebrazione della musica che risuonerà in tutto il mondo”.

Pronti 80.000 posti letto

Il direttore del turismo di Vienna, Norbert Kettner, sottolinea: “Vienna e il contest sono un connubio perfetto: la capitale cosmopolita della musica e il più grande evento del mondo dello spettacolo musicale. Vienna e l’Europa saranno nuovamente unite dalla musica nel 2026. Non vediamo l’ora della comprovata partnership con Orf ed EBU e stiamo lavorando con grande energia per costruire sul grande successo del 2015 il prossimo anno. Vienna offre le condizioni ideali per questo: 80.000 posti letto in albergo, ottimi collegamenti aerei e ferroviari e una rete collaudata di infrastrutture. Ciò dà a Orfla libertà di concentrarsi interamente su ciò che conta: uno spettacolo indimenticabile”.