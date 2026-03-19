Jovanotti incontra gli studenti a Catanzaro in vista del Jova Summer Party

Jovanotti è pronto a tornare in Calabria. Il 22 agosto il cantautore di Cortona porterà per la prima volta il suo nuovo viaggio live alla Calabria Music Arena. Giovedì 18 marzo, nell’Auditorium dell’Università Magna Graecia Lorenzo ha incontrato gli studenti dell’Ateneo per raccontarsi e presentare ufficialmente la tappa a Catanzaro de L’Arca di Lorè – Jova Summer Party. L’artista ha aperto l’incontro con una battuta, proponendo agli studenti una lezione particolare: “oggi un’ora di lezione di festa”. Una data da ricordare per la città: per la prima volta uno degli eventi live più seguiti d’Italia approda nel capoluogo calabrese. A sorpresa sul palco anche Francesco Giannini, giovane cantautore e musicista calabrese, scoperto pochi mesi fa sui social da Lorenzo, conquistato dalla sua personale versione in dialetto di “So solo che la vita”. Il viaggio del Jova Summer Party, prodotto e organizzato da Trident Concerts e partito pochi giorni fa con i live australiani a Brisbane e al Womad Festival di Adelaide, salperà il 7 agosto dalla Sardegna e proseguirà in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Sette città soltanto per un viaggio live che diventa racconto, festa in movimento, fino ad arrivare a Jova al Massimo, al Circo Massimo con un doppio appuntamento.

