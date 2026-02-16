Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: secondo show il 13 settembre

L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. A otto mesi di distanza dall’annuncio della prima data, sold out, di sabato 12 settembre, Lorenzo comunica una seconda data, in programma domenica 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. Il raddoppio riguarda anche il tempo: dal primo pomeriggio il Circo Massimo si trasforma in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale. Protagonisti assoluti di queste giornate saranno i grandi DJ set, pensati come momenti speciali e irripetibili per questo luogo unico. Dopo l’annuncio della presenza di Gabry Ponte per il dj set del debutto di Olbia, a Roma saliranno in console due artisti di riferimento della scena internazionale. Il 12 settembre sarà protagonista Benny Benassi, storico compagno di tante avventure musicali di Lorenzo, mentre il 13 settembre sarà la volta di Afrojack, per due set esclusivi che segneranno l’identità e l’energia dell’intero evento. Il viaggio parte dalla Sardegna e prosegue in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Sette città soltanto, scelte per diventare tappe reali e non passaggi veloci per poi tornare dove tutto è cominciato, a pochi giorni dal suo compleanno più tondo per un abbraccio gigante con la città dove è nato. I biglietti, per questa nuova data al Circo Massimo, saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di lunedì 16 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.