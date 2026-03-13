‘All Areas – Luciano Ligabue’, la mostra fotografica di Jarno Iotti sbarca a Mondovì

Nuova tappa per il viaggio fotografico ‘All Areas – Luciano Ligabue’ che Jarno Iotti ha dedicato al musicista e amico Ligabue. A poco più di due anni dalla residence di enorme successo a Palazzo dei Principi a Correggio, la mostra aprirà il 13 giugno 2026 a Mondovì (CN), negli spazi del Museo Civico della Stampa, trasformato per l’occasione in un luogo di dialogo tra musica e arti.’All Areas – Luciano Ligabue’ è il racconto fotografico del viaggio percorso con il Liga nei vent’anni e oltre trascorsi insieme “su e giù da un palco” – Jarno dietro l’obiettivo, Luciano davanti, sempre più libero e autentico. In mostra saranno esposte 70 stampe in cornice, formato 40×30 cm, di scatti o sequenze che mostrano il musicista e cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco durante i concerti ma anche in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico (ma anche per il soggetto fotografato) in un infinito viaggio nella musica e nella vita. Inoltre ci saranno 7 ingrandimenti, formato 120 x 220 cm, una gigantografia formato 4 x 3 metri e una foto “del cuore” – il primissimo scatto di Jarno al Liga, risalente al 2001 e catturato non su un palco ma sul set del film Da Zero a Dieci, scritto e diretto da Luciano. Ad arricchire la mostra a Mondovì, non mancheranno iniziative collaterali per i visitatori e in particolare per i fan di Ligabue, il quale – vale la pena ricordarlo – il 17 giugno, proprio pochi giorni dopo l’inaugurazione, farà tappa all’Allianz Stadium di Torino con il suo tour Certe Notti 2026.

Il rocker: “Ritratto nella mia versione più vera”

Luciano Ligabue nell’introduzione alla mostra commenta così: “Jarno mi è stato vicino per tanto tempo e, conoscendomi così bene, è riuscito a ritrarmi nella mia versione più vera, quella in cui “non sento” la macchina fotografica. Il risultato lo potete vedere in questa mostra di cui sono molto felice non tanto per me come soggetto (ma sì, poi, anche quello), quanto per lui come autore. E devo ringraziarlo perché questa serie di scatti sono una specie di diario che non ho scritto io, ma che, ricordandomi dove sono stato e che cosa ho fatto, mi muove profonde emozioni”.

Iotti: “Ho riscoperto la passione per la fotografia affiancando l’artista”

Jarno Iotti (Reggio Emilia, 1973) nasce come fotografo professionista agli albori del millennio, quando decide di reinventare la propria vita sull’onda di una passione – quella per la fotografia – coltivata fin da piccolo. “Il mio amore per la fotografia nasce da bambino, a dir la verità si può dire che sia stato un colpo di fulmine sulle rive del fiume Po, il giorno in cui rubai a mio padre una vecchia compatta dell’Olympus. Allora non sapevo sarebbe stato un amore duraturo, ma sul grande fiume scattai le mie prime foto e mai avrei immaginato che quella sarebbe diventata un giorno la mia professione. Nel 1999, dopo anni di lavoro come operaio, lascio un lavoro sicuro per mettermi totalmente in discussione entrando a far parte dello staff di Luciano Ligabue. Un’esperienza, quella al fianco di Ligabue, durata oltre 20 anni e che mi ha permesso di riscoprire la passione per la fotografia affiancando l’artista nell’attività live e documentandola “su e giù da un palco”.