'La notte di Certe Notti' approda in uno dei luoghi più iconici del mondo, previsti almeno 32mila spettatori

Un ‘trasloco’ da sogno per illuminare ancora di più ‘La notte di certe notti’. Ligabue non si ferma al 21 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia quando tornerà sul palco di Campovolo, a 20 anni dalla prima volta. Sabato 6 settembre la grande festa continuerà anche alla Reggia di Caserta. Per la prima volta uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del ‘Liga’. L’artista di Correggio dunque raddoppia con due eventi nel 2025, l’anno ‘perfetto’ per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di ‘Certe notti’ e dell’album ‘Buon compleanno Elvis’, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Un vero e proprio ‘Ligavillage’

Una grande festa in un luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio ‘Ligavillage’: la famosa Ligastreet che accoglierà i fan presenti il 21 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento di Caserta nel Ligavillage e verrà posizionato nei cortili interni della Reggia e nell’area circostante.”Campovolo è il posto delle celebrazioni. Personalmente ho il privilegio di scendere sottocasa per svolgere l’esercizio di una passione ed è sempre stata una esperienza speciale. Ad un certo punto ho pensato però che chi abita lontano da noi si deve ‘smazzare’ troppo per raggiungerci. Perché allora non spostare tutto quello che c’è a Campovolo e portarlo anche finalmente al sud? Grazie alla generosità della sovrintendenza abbiamo avuto questa fortuna di farlo alla Reggia di Caserta, sono felice di fare anche questa cosa con gli stessi crismi dell’originale“, ha spiegato Ligabue in conferenza stampa nel presentare a Caserta il megashow che aprirà i cancelli alle 12 del giorno prima, 5 settembre. Il Ligavillage, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro.

Capienza minima di 32mila spettatori

Prevista a Caserta una capienza minima da 32 mila spettatori. Biglietti in vendita dalle 11 di mercoledì 4 dicembre. “Avevo deciso che fosse la Campania il posto in cui fare questo concerto, appena mi hanno proposto la Reggia di Caserta mi è piaciuta subito l’idea. Noi siamo costantemente attorniati dalla bellezza ma ci siamo abituati, a volte anche un concerto ti può far aprire gli occhi ancora di più. Questo concerto può far ricordare quanto la Reggia sia un patrimonio culturale fantastico“, ha aggiunto. “Vengo da una esperienza di poco tempo fa, ho avuto modo di suonare al San Carlo, teatro d’opera più antico del mondo . Mi piace che ci sia questa possibilità di trasportare l’idea di un festival. L’ultimo mio album è ‘Dedicato a noi’, ebbene l’idea che il concerto possa essere un pretesto di un ‘noi’ di gente che si frequenta al di là del concerto mi piace moltissimo”, ha proseguito. La scaletta del concerto dovrebbe essere uguale a quella di Campovolo. E non si prevedono ospiti. “Napoli ha una energia speciale e lo si avverte anche fuori da Napoli”, ha spiegato ancora l’artista che domenica a Bologna concluderà il suo tour teatrale. Come per l’evento del 21 giugno, anche il titolo di ingresso per il concerto alla Reggia di Caserta sarà rappresentato dall’esclusivo braccialetto abilitato Rfid, questa volta di colore blu, che a partire dal primo aprile 2025 arriverà direttamente a casa di tutti coloro che acquistano il biglietto, senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne.

