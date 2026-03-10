Accesso Archivi

martedì 10 marzo 2026

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi per il 2027

LaPresse
La band bergamasca torna sui palchi all’aperto la prossima estate

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il Tour Stadi 2027, con cui il gruppo bergamasco tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I nuovi show dopo il successo dell’Hello World – Tour Stadi 2025

L’annuncio arriva dopo il successo della band che, non solo ha registrato con Hello World Tour Stadi 2025, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione, con uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale. I Pinguini hanno all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermandosi come unica band nella Top 10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100. Nel 2025 sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi (fonte EarOne).

Pinguini Tattici Nucleari Tour Stadi 2027 – Le date

04 giugno 2027 – Bibione
08 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari

TBC – Napoli
03 luglio 2027 – Messina
08 luglio 2027 – Roma

