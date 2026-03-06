Eros Ramazzotti, continua il viaggio di 'Una storia importante World Tour'

Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu” e l’esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con “L’aurora”, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12.000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del ‘Una storia importante World Tour‘. Il cantante ha voluto dedicare lo show del 4 marzo in Danimarca a Lucio Dalla nella giornata del compleanno del grande artista bolognese. Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date già 715.000 biglietti venduti, 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina. Il tour, che ha collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani (già esaurite le date di Udine, Napoli e Bari). In scaletta, oltre ai successi senza tempo di Ramazzotti, alcuni degli inediti estratti dal nuovo album “Una Storia Importante”/ “Una Historia Importante”, tra cui ‘Come nei film’ feat. Max Pezzali, presentato per la prima volta dal vivo a Copenaghen. Pezzali ha raggiunto a sorpresa l’amico e collega sul palco della Royal Arena per un momento unico e coinvolgente che ha reso la serata ancora più speciale. Il nuovo singolo ‘Come nei film’ sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo.