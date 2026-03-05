Sanremo 2026, Sal Da Vinci festeggia la vittoria nella sua Torretta: "Vi porto nel cuore, vivete con me"

È festa per il ritorno a casa di Sal Da Vinci, trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano ha voluto festeggiare nel suo quartiere, La Torretta, dove è stato allestito una sorta di palco dinanzi agli uffici della prima Municipalità. Oltre mille persone hanno voluto dare il proprio saluto a Da Vinci e hanno cantato insieme mentre il vincitore di Sanremo stringeva tra le mani il premio. Dopo l’esibizione Sal Da Vinci ha ricevuto una targa dalla Municipalità ed è stata realizzata una torta con la sua foto sul palco dell’Ariston e la statuetta tra le mani. “Voglio ringraziare tutti i vicoli, tutte le casa dei miei amici che mi hanno accolto, tutto il quartiere della Torretta. Grazie di cuore a ogni angolo di questo quartiere, che porto nel cuore e che vive con me”. Ha detto Sal Da Vinci ringraziando tutti i presenti.