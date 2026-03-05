Sanremo 2026, Sal Da Vinci a Napoli: "Questo premio profuma di sogni realizzati, è di tutti voi"

Celebrazione per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, in Largo Torretta, a Napoli, nel suo quartiere d’origine. “Quand’ero molto giovane, a due passi da qui, con i miei amici del quartiere, giocavamo a pallone. Ritrovarmi su queste scale dopo tanti anni, tornare qui, nel mio quartiere, dove ho voluto fortemente fare questo incontro perché è da qui che è partito tutto, è da questo quartiere. Qui mi avete accolto sempre con amore, mi avete sostenuto, e l’eco di questo quartiere, La Torretta, è arrivato in tutto il mondo, quindi questo è un quartiere importante”, ha dichiarato il cantante. “A volte non si trovano le parole giuste per ringraziare ognuno di voi, però posso dire una cosa – ha proseguito Sal Da Vinci – Questo premio profuma di sogni, di sogni realizzati, questo premio non è mio, è di tutti noi e di tutti voi. Di tutte quelle persone che come me continuano a sognare per un giorno migliore”.