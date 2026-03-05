Sanremo 2026, i fan di Sal Da Vinci rispondono alle polemiche: "È una vittoria di tutti, Sal è grande"

Sal Da Vinci, trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, è tornato a Napoli e ha voluto festeggiare nel suo quartiere, La Torretta, abbracciato dalla sua gente. Nell’attesa dell’arrivo del cantante, tanti fan hanno voluto rispondere alle polemiche che si sono sollevate in queste ore nei confronti del vincitore di Sanremo. Tutti hanno difeso il loro beniamino. “Sal è il top, punto” ha detto una signora. Le critiche “gli devono entrare da un orecchio e uscire dall’altro” ribadisce un’altra fan. Insomma, il suo pubblico lo difende contro critiche ritenute insensate.