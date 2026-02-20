Sanremo 2026, ecco i protagonisti del Festival. Ospiti e co conduttori: tutte le FOTO

Il 76esimo Festival di Sanremo, che si apre martedì 24 febbraio, sarà uno dei più ricchi di sempre per presenze artistiche. Oltre ai trenta cantanti in gara, infatti, il direttore artistico Carlo Conti sarà infatti affiancato da un numero incredibile di co conduttori e ospiti. Da Laura Pausini, che insieme al conduttore toscano sarà la padrona di casa della kermesse, a Max Pezzali; da Achille Lauro, ormai habitué del Festival, al ritorno sul palco dei Pooh, tutti sono pronti a dar vita ad un “affollatissimo” Sanremo. C’è poi particolare attesa per tre nomi – Claudio Santamaria, Francesca Fagnani e Belen – che saliranno sul palco dell’Ariston per esibirsi in una veste per loro inedita.