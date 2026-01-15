Accesso Archivi

Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Harry Styles, Los Angeles, 5 febbraio 2023 (AP Photo/Jae C. Hong)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

L’artista ha annunciato il suo ritorno a quattro anni dall’ultimo disco

A quattro anni di distanza dall’ultimo disco, la superstar e vincitore di tre Grammy Awards Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti: Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il prossimo 6 marzo e già disponibile in pre-order sul sito www.hstyles.co.uk. L’album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. 

L’ascesa di Harry Styles dal 2010 a oggi

Nato il 1° febbraio 1994 a Redditch, nel Worcestershire, Regno Unito, ha raggiunto la fama nel 2010 grazie alla partecipazione al talent show X Factor. Grazie a un’intuizione del produttore discografico Simon Cowell, il giovane Harry Styles è entrato a far parte della boyband One Direction assieme a Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Il gruppo si è classificato alla terza posizione alle spalle di Rebecca Ferguson e del vincitore Matt Cardle. Il successo è arrivato subito, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo.

Dopo aver conquistato milioni di fan assieme ai One Direction, prendendo parte a cinque album e quattro tournée, nel 2016 ha iniziato la sua carriera da solista. Dal 2017 a oggi ha realizzato quattro album e fatto due tour. La sua affermazione nel mondo della musica è stata riconosciuta anche dall’Academy che gli ha conferito tre Grammy Awards. Nel 2017, inoltre, è entrato nel cinema partecipando a film come Dunkirk, Eternals, Don’t Worry Darling e My Policeman.

Da sinistra: Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson e Harry Styles, New York, Usa, 8 marzo 2012 (Photo by: NDZ/STAR MAX/IPx)
