Cremonini raddoppia al Circo Massimo, nuova data il 7 giugno

Dopo il sold out del concerto del 6 giugno, Cesare Cremonini raddoppia il 7 giugno con una seconda data (a capienza piena) al Circo Massimo di Roma. Le due date romane apriranno un tour che ha già venduto oltre 250.000 biglietti. Roma è l’inizio simbolico di questo viaggio.Il momento è consacrato anche dal nuovo successo del suo ultimo brano ‘Ragazze Facili’ (da due mesi tra i brani più suonati delle radio), che conferma Cremonini tra gli autori più prolifici della musica italiana contemporanea, un brano che si spinge oltre la retorica delle canzoni d’amore, raccontando tutta la fragilità dell’uomo moderno di fronte a sé stesso. Il brano è estratto dal fortunato album ‘Alaska Baby’ uscito nel 2024.I biglietti per la nuova data a Roma sono disponibili dalle ore 12:00 di oggi su livenation.it/Cremonini.

Cremonini Live 26, le date

6 giugno – Roma, Circo Massimo (SOLD OUT)

7 giugno– Roma, Circo Massimo (NUOVA DATA)

10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI)

13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI)

